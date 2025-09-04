Karin Bachner "In the Mood for Christmas"

Es ist immer mal schön, ein Weihnachtsalbum zu hören, das nicht den gängigen Klischees romantischer Berieselung folgt. Mit ihrem neuen Album „In the Mood for Christmas“ entführt die österreichische Jazzsängerin Karin Bachner in eine Welt voller Glanz, Wärme und Emotionen – aber verpackt in jazzige und verswingte Arrangements. Jeder Song ist ein funkelnd verpacktes Geschenk für alle, die Weihnachten lieben, und selbst für jene, die der Feiertagszeit eher mit einem Augenzwinkern begegnen.

Bereits der Titelsong „In the Mood for Christmas“ – ein selbst komponierter Ohrwurm im mitreißenden Motown-Groove und Gewinner des 2. Platzes bei der „USA Christmas Songwriting Competition 2024“ – verbreitet festliche Energie und bringt die Ohren zum Strahlen.

Bekannte Klassiker erscheinen in überraschend frischem Gewand: „White Christmas“ als Walzertraum, „Winter Wonderland“ mit Salsa-Schwung, „Last Christmas“ als swingender Big-Band-Hit. Neben internationalen Evergreens wie „Santa Baby“, „Jingle Bells“ und einer jazzigen Version von „All I Want for Christmas Is You“ finden sich auch heimische Favoriten wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Es wird scho glei dumpa“ – eine charmante Brücke zwischen österreichischer Tradition und internationalem Flair.

Für besondere Glanzpunkte sorgen zwei Neuinterpretationen von Songs der deutschen A-cappella-Kultband Maybebop, geschrieben von Oliver Gies, sowie eine sinnlich-verführerische Version von Tom Waits’ „Temptation“. Den romantischen Schlusspunkt setzt „What Are You Doing New Year’s Eve?“ – ein musikalischer Flirt zum Jahreswechsel.

Unterstützt wird Bachner von handverlesenen Vokalgästen, darunter die österreichische Mundart-Ikone Birgit Denk, der finnische Singer-Songwriter Jussu Pöyhönen, Schauspielerin und Sängerin Karin Maria Bauer sowie Kabarettistin und Sängerin Ingrid Diem. Die brillanten Arrangements für die siebenköpfige Pocket Big Band stammen vom preisgekrönten deutschen Jazzkomponisten und Arrangeur Tobias M. Hoffmann.

Ein besonderes Gütesiegel: Die Liner Notes stammen von niemand Geringerem als Grammy-Gewinner Jamie Davis und dem legendären schwedischen Posaunisten Nils Landgren. „In the Mood for Christmas“ ist mehr als ein Weihnachtsalbum – es ist ein festliches Erlebnis voller Magie, Emotionen und musikalischer Vielfalt. Eine Einladung, sich verzaubern zu lassen und mit Karin Bachners Musik in die ganz persönliche Weihnachtsstimmung einzutauchen.

Tracklisting: