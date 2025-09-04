Fettes Brot "Brotstock"

1992 begann in Hamburg die Geschichte der Hip-Hop-Band FETTES BROT. Und dreißig Jahre später sollte alles enden. Das war ein Paukenschlag, der zum Glück noch von einer großen Abschiedstournee begleitet wurde die beim „Brotstock“-Festival am am 1. September und 2. September 2023 auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg ihren Abschluss fand.

Mit der Hymne „Nordisch by Nature“ hat damals (ebenfalls in Hamburg) alles angefangen – und mit „Jein“ schaffte man es in die Plattenschränke der ganzen Republik. „Schwule Mädchen“ läutete das neue Jahrtausend ein und mit dem Gassenhauer „Emanuela“ schaffte man es 2005 zum am meisten illegal downgeloadeten Song im deutschsprachigen Internet. Auch das ist groß!

Zum Abschiedskonzert lassen wir die Band selbst zu Wort kommen: Was das für 2 Tage waren! Fast 60.000 Menschen kamen vorbei, um uns für immer immer wegzuknutschen. Mehr Besuch hatten wir nie. Auch einige Weggefährten und Idole kamen rum, um uns einzupeitschen: Die Ärzte, Kraftklub, Beginner, Antilopen, Tocotronic, Meute, Grossstadtgeflüster, Fatoni, Deine Freunde, Der Tobi & Das Bo, Gaze … Ein super looping der Gefühle. Happysad. Einige von uns haben heute noch „echte“ Flecken an den Klamotten von euren salzigen Mascara-Tränchen. Manche von uns, die vorher schissig mit den Zähnen klapperten, hörten sich morgens um 3h – nach der letzten Autoscooter-Runde auf dem extra nebenan für uns aufgeschlossenen Rummelplatz – ganz anders an: „Bester Tag im Leben!“.

Das dazugehörige Movie konnte man im Hamburger ZEISE Kino sehen und kann es nun als „Video on Demand“ über die Bandpage erwerben – als auf ein Jahr beschränktes Streaming. Zudem gibt es ab heute das „Brotstock“-Livealbum wahlweise auf 3LP oder 2CD. Über zwei Stunden beste Mucke in 25 Songs, vom Opener „Jein“ über „Der beste Rapper ist offensichtlich ich“ bis hin zu „Emanuela“.

Auch einige Gäste sind mit an Bord: Jan Delay beim Signature Song „Nordisch by Nature“, Pascal Finkenauer bereichert „An Tagen wie diesen“ und MEUTE schmettern „Schwule Mädchen“ mit. Es war ein trauriger Anlass, aber ein großes Fest – perfekt festgehalten für die Party zuhause. Fettes Brot is history!