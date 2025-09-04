Simply Red "Recollections"

Vor 15 Jahren sah es nicht so aus, als würden Simply Red ihr 40jähriges Jubiläum als bestehende Band und mit einer Tour feiern. Das Ende von Simply Red wurde ursprünglich nach dem Album „Stay “ verkündet. Es zog sich allerdings bis zu einer Welttournee mit 78 Konzerten im Jahr 2010 hin. Danach war endgültig Schluss. Soulman Hucknall versuchte sich an zwei Soloalben, auf denen er vor allem Soulklassiker interpretierte und seine unvergleichliche Stimme in Erinnerung rief. Er machte weiter Musik, aber es war einfach nicht das Gleiche wie mit Simply Red. Zum Glück gab es vor zehn Jahre eine überraschende Reunion und seitdem drei neue Studioalben.

1985 gründete Mick Hucknall im Arbeiterviertel von Manchester die Band und man feierte mit der ersten Single „Money’s Too Tight (To Mention)“ im Jahr 1985 sowie dem für den BRIT Award nominierten Album „Picture Book“ frühe Erfolge. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die Band Superstar-Status genoss und weltweite Hits produzierte. Mit über 60 Millionen weltweit verkauften Alben, fünf Nr.-1-Alben in Großbritannien, 1,8 Milliarden Streams auf Streaming-Plattformen weltweit sowie über 1 Million YouTube-Abonnenten ist Simply Red nach wie vor eine der erfolgreichsten und beliebtesten Gruppen. Ihr Klassiker „Stars“ (1991) war zwei Jahre lang das meistverkaufte Album in Großbritannien und Europa. Alle 13 Studioalben von Simply Red, einschließlich ihrer neuesten Veröffentlichung „Time“, erreichten in Großbritannien die Top 10.

Mit „Recollections“ veröffentlichen Simply Red 40 ihrer größten Hits als Neuaufnahme passend zum Bandjubiläum. Damit blicken Mick Hucknall und Co. gleichzeitig zurück und in die Zukunft, denn mit den begeisternden Neuaufnahmen transportiert die Band die großen Kracher der vergangenen 40 Jahre garniert in einem zeitgenössischen Soundkleid in die Gegenwart: „Wanna fall from the stars, Straight into your arms…“

Obwohl alle Titel neu eingespielt wurden, folgt man weitestgehend der Chronologie der Songs. So gibt es auf CD 1 die Anfänge mit erste Gassenhauern wie dem bereits erwähnten „Money’s Too Tight (To Mention)“ und natütlich „The Right Thing“. CD 2 widmet sich dem Ausnahmealbum „Stars“ sowie seinem Machfolger „Life“ und damit der Hochphase der Band in den 90er Jahren. CD 3 macht schließlich die Bestandsaufnahme der letzten 25 Jahre.

Die Neuaufnahmen bleiben eng an den Originalen. Manche mögen das bedauern, andere sind glücklich. Ich finde diese Vorgehensweise okay, auch wenn man unter diesen Voraussetzungen auch eine Compilation hätte veröffentlichen können. Vermutlich standen dem aber rechtliche Gründe entgegen – schließlich gab es Wechsel der Plattenfirma zwischendurch.

Mick ist jetzt 65 Jahre alt und bestens bei Stimme, wenn auch manche Songs tiefer gesetzt wurden. Die aktuelle Band findet sich gut in die Arrangements ein. Für das Booklet hätte ich mir einen informativen Part gewünscht – doch das sind Kleinigkeiten. Heutzutage wird ja ohnehin meistens gestreamt. Auf jeden Fall ist die Box sehr schön aufgemacht und das Cover mit dem jungen Sänger gefällt mir ausgesprochen gut. Die Deutschlandtour ist schon zu Ende, doch es war hoffentlich nicht die letzte Gelegenheit, diese Ausnahmeband zu sehen.