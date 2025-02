Konstantin Wecker "Lieder meines Lebens - live"

Konstantin Wecker ist auch mit 77 Jahren immer noch der nimmermüde Mahner, Erzähler und Kritiker, der am Puls der Zeit lebt und sich bewusst ins politische Geschehen einmischt. Manchmal muss man ihm fast eine hellseherische Ader zuschreiben. So gab es 2019 das orchestrale Livealbum „Weltenbrand“ mit authentischen Aussagen gegen jede Form von Kriegstreiberei und Faschismus sowie mitten in den Wirren von Corona das lichtblickende Werk „Utopia“.

Das aktuelle Programm „Lieder meines Lebens“ ist eine schöne Zeitreise durch Weckers Schaffen, wobei er die immer noch aktuellen politischen Songs mit neuen Stücken anreichert und seiner Poesie sowie den (von manchen linken Fans oft verpönten) romantischen Liebesliedern gegenüberstellt. Diese Konzerte sind stark und ergreifend – so spielt Konstantin eine alte Aufnahme von sich im Duett mit seinem Vater, und er lässt auch Hannes Waders „Es ist an der Zeit“ in seiner ganzen Dramatik neu erklingen.

Auf der neuen Live-Doppel-CD zu besagtem Programm präsentiert er sein kammermusikalisches Programm gemeinsam mit dem Pianisten und langjährigen Wegbegleiter Jo Barnikel. Es enthält seine persönlichen poetischen Highlights – von den Anfängen bis heute. Zu hören sind Klassiker wie „Ich singe, weil ich ein Lied hab“, „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“, „Die weiße Rose“ sowie als Überraschungen auch viele schon fast vergessene Songs.

An diesem Album ist alles besonders und es zeigt, warum Konstantins Musik und seine Lyrik noch nie so wichtig waren wie heute, da rechte Parolen wieder Einzug in deutsche Parlamente halten. Die Gegenpole „Wut und Zärtlichkeit“ sowie „Poesie und Widerstand“ spielen seit Jahrzehnten eine große Rolle in Weckers Werken. Er kann gegen den Faschismus wettern und gleichzeitig vom Frieden träumen. Er findet mahnende Worte und vermischt diese mit romantischen Gedichten.

Das Liveprogramm, das für diese CD am 10.5.2024 in Gersthofen mitgeschnitten wurde, enthält alles davon. Lange Passagen mit Gedichten, eine Hommage an Hans-Peter Dürr und an Hanns Dieter Hüsch, viele bekannte Songs, Gedanken an sein wundervolles Elternhaus (inklusive einer Einspielung von „Parigi, o cara“, auf der man den kleinen Konstantin mit seinem Vater hört).

Ganz tief wird es zum Ende hin, wenn ein Radiomitschnitt von Ernst Toller die Dramatik der Weltkriege so anschaulich aufleben lässt, dass man in Tränen ausbrechen möchte. Stücke wie „Schäm dich Europa“ sind ebenso wichtig wie das sehnsuchtvolle „Wir werden weiter träumen“. Und der Abend endet grandios mit dem Gedicht „Jeder Augenblick ist ewig“.

Natürlich empfehle ich, die „Lieder meines Lebens“ live in einer Konzerthalle in eurer Nähe zu genießen, doch dieser Mitschnitt ist ein Ersatz für alle, die dazu keine Gelegenheit haben.