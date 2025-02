17 Hippies "Clowns & Angels"

Die Folk-Rock-Pop-Band 17 Hippies aus Berlin feiert in diesem Jahr schon ihr 30jähriges Bestehen. Wer bisher noch nichts von dem illustren Kollektiv gehört hat, sollte dem aktuellen Release „17 Hippies“ mal ein Ohr gönnen. Es sind nicht wirklich 17 Musiker*innen, aber immerhin zehn an der Zahl, die sich mit ungewöhnlichem Instrumentarium in die Herzen ihrer Fans spielen:

Tourbesetzung

Antje Henkel – Klarinette, Saxophon

Benjamin Ostarek – Klarinette

Christopher Blenkinsop – Ukulele, Bouzouki, Gitarre, Gesang

Daniel Cordes – Kontrabass

Dirk Trageser – Gitarre, Percussion, Gesang

Kiki Sauer – Akkordeon, Gesang

Kruisko – Akkordeon, Marimba

Knut Hagedorn – Percussion

Paul Brody – Trompete

Uwe Langer – Posaune, Trompete, Horn

Das neue Album steht für die Wahrhaftigkeit und die Zerreißprobe, in der sich unsere Welt befindet. Werden wir von Masken und Täuschung in Absurdität und Verzweiflung gezogen oder kann etwas Höheres das Authentische bewahren? Es geht für uns alle darum, mit ungeschminkter Aufrichtigkeit den Raum zurückzugewinnen, der mehr als bloße Existenz und Alltag ist.

Musikalisch drücken dies die Musiker*innen der Band in einem Geflecht aus groovigen Rhythmen und ans Herz gehenden Songs aus. Traditionelle Stücke treffen auf kraftvolle Klänge eigener Kompositionen. Eine Reise, die Althergebrachtes genauso verheißungsvoll präsentiert wie Geschichten aus dem Hier und Jetzt.

Erklingt gerade noch die wunderschöne Melodie eines traditionellen amerikanischen Walzers aus den Escadilla-Mountains oder ein virtuoser brasilianischer „Forró“, taucht die Musik im nächsten Moment in die Welt einer musikvernarrten Dame („Gisèle“) ein. Von Aufbruchstimmung („Fahnen und Parolen“) und einer aufgebrachten wilden Horde („Clowns & Angels“) geht es zur humorvollen Kündigung des bisherigen Lebens („Je démissionne“). Die mit weiblicher Stimme gesungene Hommage an „Das Model“ von Kraftwerk zeigt, wie mühelos sich musikalische Geschichte in das Spiel von Humor und Erhabenem einreihen lässt.

Die 17 Hippies sind eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft – und weit darüber hinaus. Sie haben weltweit mehr als 3000 Konzerte in 27 Ländern von Japan bis Australien und den USA gegeben und dabei einen spezifischen Berliner Stil auf den Bühnen Europas etabliert. Dass die Zahl 17 nichts mit der tatsächlichen Anzahl der Musiker*innen zu tun hat, sondern einfach gut klingt, weiß mittlerweile jedes Kind.

Die zehn kreativen Köpfe der Band verbinden dabei auf originelle Weise ihren handgemachten Zauber mit einer unbändigen Spiel- und Innovationsfreude. Anfangs noch von eingängigen Melodien und Rhythmen traditioneller Musik inspiriert, entwickelten sie früh ihren unverkennbaren Bandsound, der wesentlich von eigenen Kompositionen, dem Können der einzelnen Musiker*innen und dem Klang ihrer akustischen Instrumente geprägt wird.

Osteuropäische Melodien und Rhythmen, Americana und Chanson verschmolzen so mit dem anglo-amerikanischen Rock/Pop/Jazz-Background der Band-Mitglieder zu jener spannenden Mischung, mit der die 17 Hippies zu einem eigenen Genre wurden. Ihre Songs auf Deutsch, Englisch, Französisch und Hessisch stehen für ein weltoffenes Repertoire.

Drei Jahrzehnte gemeinsames Musizieren und 21 veröffentlichte Alben haben einen musikalischen Schatz geschaffen, der in jedem Ton hör- und spürbar ist. Wie neugierig sie mit dem Facettenreichtum ihres Klangs umgehen, zeigt eindrucksvoll ihre selbst entwickelte interaktive Album-App „9.000 Nächte“.

Seit Ende 2024 präsentieren die 17 HIPPIES Songs aus ihrem neuen Album „Clowns & Angels und die Energie und der Charme der 17 HIPPIES sind sehr ansteckend. Wer sie live erlebt, verlässt den Saal mit dem Gefühl, den Reichtum einer hoffnungsvollen Welt in sich zu tragen und neue Freunde gemacht zu haben.

17 HIPPIES – CLOWNS & ANGELS TOUR