Gegründet im Jahr 2005 bringen LE FLY aus Hamburg seit zwei Jahrzehnten eine gelungene Mischung aus Weltmusik, Rap, Rock, Reggae, Funk und Ska aufs Tapet. Ihre Alben tragen illustre Titel wie „St. Pauli Tanzmusik“, „Grüß dich doch erstmal!“ und „Kopf aus Fuß an“. Es geht um das Erzeugen guter Gefühle, denn dieses Geschäft versteht das nordische Quintett aus dem Effeff. Und weil das live am besten funktioniert, wurde es Zeit für ein Album mit dem Titel „LE FLY LIVE“.

Los ging es für die Band im 2005 mit ersten Konzerten auf WG-Partys. Öffentlich in Erscheinung getreten sind die St. Paulianer mit Hang zum hyperaktiven Unterhaltungsextrem erstmals auf einer Veranstaltung namens „Rock meets Rap“ im legendären Hamburger Kiez Club Molotow. 2008 folgten erste Festival-Shows und ab 2009 bis einschließlich 2025 spiel(t)en LE FLY als weltweit einzige Bands jedes Jahr auf dem Deichbrand Festival!

Neben den jährlichen ausschweifend zelebrierten Festival-Sommern sind LE FLY auch regelmäßig und immer wieder auf den Club-Bühnen in der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus zu sehen. Vereinzelt spielte man Konzerte im Ausland – in Russland, Dänemark, der Schweiz und Luxemburg. Geträumt wird von einer baldigen Konzertreise nach Südamerika. Als Support durften LE FLY bisher beispielsweise für ZSK, Panteon Rococo, The Offspring und die 257ers eröffnen.

Schon auf ihren bislang vier Alben und zahllosen weiteren Singles, allesamt größtenteils im DIY-Verfahren aufgenommen, produziert und über das bandeigene Label St. Pauli Tanzmusik veröffentlicht, reihte sich eine Song gewordene Hüpfburg an die nächste. Den Fokus bilden Rock, Reggae und Rap mit sofort ins Ohr gehenden Hooks. So geht es auf diesem Livealbum ordentlich zur Sache und vor allem der Deichbrand-Gigs 2022 und 2023 wird ausgiebig gehuldigt.

Wahnsinn, was man hier für eine Stimmung verbreitet. Das feierwütige Publikum geht bei allen Tracks perfekt mit und so bekommt der geneigte Hörer einen guten Eindruck davon, was LE FLY können und wie sie eine Menge begeistern. Zur „ätzend fröhlichen Stimmung“ tragen auch die enthusiastischen Ansagen bei. Es wird klar: Hier geht es vor allem um Motivation und Party. Obwohl der Mitschnitt aus unterschiedlichen Konzerten zusammengestückelt ist, hat das Album einen absoluten Flow durch seine 16 Songs. Hier wird jeder abgeholt und mitgenommen.

Die LP kommt als 180 Gramm Doppel-Vinyl in Weiß & Rot im aufklappbarem Cover inkl. „St. Pauli Tanzmusik“-Print. Die Schallplatten-Innenhüllen sind mit Fotocollagen bedruckt.

Tracklisting (Spielzeit 65 min)

Seite A:

LE FLY – Ätzend Fröhlich – Live auf dem Deichbrand 2022

LE FLY – Alessio – Live auf dem Deichbrand 2022

LE FLY – Klassenfahrt – Live auf dem Deichbrand 2023

LE FLY – Hand In Hand – Live auf dem Deichbrand 2022

Seite B:

LE FLY – Gepäckträger – Live auf dem Deichbrand 2023

LE FLY – Tanz – Live auf dem Open Flair 2023

LE FLY – Mutter Natur – Live auf dem Deichbrand 2022

LE FLY – L’amour – Live auf dem Deichbrand 2023

Seite C

LE FLY – Caroline – Live auf dem Open Flair 2023

LE FLY – Señorita Bam Bam – Live auf dem Deichbrand 2023

LE FLY – St.Pauli Tanzmusik – Live aus der Hamburger Markthalle 2023

LE FLY – Fliegen – Live aus der Hamburger Markthalle 2023

Seite D

LE FLY – 1001 Kneipe – Live aus der Hamburger Markthalle 2023

LE FLY – Wir Wollen Nach Rio – Live aus der Hamburger Markthalle 2023

LE FLY – Wir Sehen Sehr Gut Aus – Live aus der Hamburger Markthalle 2023

LE FLY – No Tan Solo – Live auf dem Deichbrand 2023″