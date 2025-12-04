Long Distance Calling "Live at Lichtburg"

Seit 2006 stehen die Post-Rocker aus Münster für absolute instrumentale Klangkunst. In den vergangenen Jahrzehnten haben Long Distance Calling einige sich stetig hochschaukelnde Meisterwerke geschaffen. Dabei ist ihnen ihre Experimentierfreude nie abhanden gekommen. Es gibt kantige Soundmalereien, melancholische Hymnen mit melodischen Gitarren und sphärisch-verträumte Tracks. Die Stücke erzählen epische Geschichten – ganz ohne Vocals. Viele Songs entwickeln sich wie Filme, bauen sich langsam auf und liefern starke Höhepunkte. Vor allem live entfaltet ihre Musik seit jeher eine krasse Sogwirkung.

Am 7. Februar 2024 spielten Long Distance Calling ihr bisher größtes Headliner-Konzert in der Essener Lichtburg. Unter dem Motto „Seats & Sounds“ war das Ergebnis ein cineastisches Meisterwerk und eine fantastische Momentaufnahme ihres Könnens. Nur konsequent, dass der Mitschnitt nun auch als Konzertfilm erscheint.

Bei dem rund zweistündigen Konzert kamen bei einigen Tracks die vier Gastmusiker Tobias Köhler (Cello), Felix Köhler (Geige), Nico Wellers (Trompete) und Matthias Fleige (Posaune) hinzu. Long Distance Calling spielten sechs Lieder ihres aktuellen Albums „Eraser“, außerdem sind „How Do We Want to Live?“, „Boundless“, „Avoid the Light“ und die EP „090208“ vertreten. Das Ambiente in der Konzerthalle in Verbindung mit den visuellen Installationen entfaltet eine grandiose Wirkung, die auch am heimischen Bildschirm gut rüberkommt.

Das Ergebnis ist eine atemberaubende Performance, die mühelos zwischen intimen, filigranen Momenten und monumentalen Klangwänden wechselt – ein musikalisches und emotionales Spektrum, das nur Long Distance Calling auf diese Weise erschaffen können.