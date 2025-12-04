Olivia Rodrigo "Live from Glastonbury (a BBC Recording)"

Seit Gründung 1970 gilt das Glastonbury Festival als ein Ort, an dem Musikgeschichte geschrieben wird. Ein Headliner Auftritt dort im britischen Pilton, Somerset gilt als Ritterschlag für jeden musikalischen Act. Zu Beginn waren es Künstler wie David Bowie, die den Kultcharakter besiegelten, Auftritte von Oasis und Radiohead in den 90er Jahren gelten als legendär, und im neuen Jahrtausend war es ein Sprungbrett für Coldplay.

Das alles geschah zu einer Zeit, als Olivia Rodrigo noch gar nicht geboren war. Um so erstaunlicher, dass sie mit ihren 22 Jahren und zwei Studiaolben beim Glastonbury 2025 zur Headlinerin avancierte. Aufnahmen davon kursierten schnell über YouTube und Social Media, vor allem aufgrund der grandiosen Duette Olivias mit Robert Smith bei „Friday I’m In Love“ und „Just Like Heaven“. Um so schöner, dass es das Livekonzert nun auch offiziell im Streaming, auf CD und als Vinyl-Version gibt.

Das Livealbum enthält den kompletten Set mit Songs der beiden Alben „SOUR“ und „GUTS“. Olivia ist grandios in ihrer Performance und man spürt die Bedeutung des Augenblicks in jedem Stück. Die großen Hits wie „Vampire“, „Drivers Licence“ und „Traitor“ gibt es schon sehr früh im Set, Kracher wie „All-american Bitch“ und „Good 4 u“ folgen zum Ende hin.

Die junge Sängerin aus Kalifornien steht grade erst am Anfang ihrer Karriere und man fragt sich, was jetzt noch kommen soll. Auf jeden Fall liefert sie hier einen Mitschnitt, der in die Geschichte eingehen wird – ein weiterer Meilenstein für sie und dieses kultige Festival.