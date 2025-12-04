Joris "Hoffnungslos Hoffnungsvoll - 10 Jahre Edition"

Joris Ramon Buchholz kam vor zehn Jahren gerade zur rechten Zeit mit „Herz über Kopf“ um die Ecke, als Kollegen wie Philipp Poisel, Max Giesinger und Wincent Weiss den Boden für poetischen Deutschpop bereitet und eine neue Romantik in den deutschen Charts etabliert haben. Mit seinem Debütalbum „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ gelang Joris ein bemerkenswertes Album, das ihn sofort als eigenständige Stimme unter den männlichen Kollegen etablierte. Das Album zeichnete sich durch emotionale Offenheit und eine konsequent persönliche Haltung aus – Eigenschaften, die für einen Newcomer nicht selbstverständlich sind.

Musikalisch bewegt sich Joris bis heute zwischen Singer-Songwriter-Pop und modernen, zurückhaltenden Produktionen. Klavier, dezente Beats und atmosphärische Klangflächen bildeten von Beginn an das Fundament für seine markante, raue Stimme. Die Arrangements sind bewusst reduziert, wodurch die emotionale Wirkung der Songs verstärkt wird. Besonders auffällig ist, dass sich Joris nicht hinter großen Effekten versteckt, sondern auf Authentizität setzt. Damit ist er kein Typ für die großen Charthits. Den Erfolg von „Herz über Kopf“ hat Joris nie wieder erreicht und auch die nachfolgenden drei Alben bewegten sich eher in mittleren Chartregionen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zum zehnten Geburtstag erscheint das Album nun in einer erweiterten Version mit spannendem Bonusmaterial. Herzstück ist die englischsprachige Version von „Herz über Kopf“ unter dem Titel „Heart Over Head“ gemeinsam mit der irischen Band Picture This. Musikalisch tragen die Iren den Song in eine neue Richtung: treibender Alternative Folk Pop, ein hymnischer Refrain, kombiniert mit der Wärme und emotionalen Direktheit von Joris. Das Ergebnis ist kein Kompromiss, sondern eine Verschmelzung.

Darüber hinaus gibt es eine weitere neue Version von „Herz über Kopf“ mit CIVO und Kati K. Die gemeinsame Interpretation ist kein einfaches Remake, sondern eine zeitgemäße Neufassung, die den unverwechselbaren Vibe von 2015 in die Gegenwart holt und dabei eine ganz eigene emotionale Tiefe entfaltet. Sie verbindet die Stärke des Originals mit einem frischen Sound, der den Song in ein neues Licht rückt. Als zusätzliches Highlight wird das Jubiläumsalbum um vier komplett neue Klassik-Versionen der Songs „Sommerregen“, „Hollywood“, „Herz über Kopf“ und „Wie man es auch dreht“ ergänzt. Diese entstanden in Zusammenarbeit mit dem TKVR! Ensemble und verleihen den bekannten Titeln ein klassisches Gewand, welches man auch live in 2026 bundesweit erleben darf.

Auch auf dem enthaltenen Mitschnitt vom 2015er BAUHAUS-Konzert befindet sich der Signature Song. Jetzt könnte man sagen: die Inflation von „Herz über Kopf“ nervt ein wenig, doch alle fünf Versionen haben ihren ganz eigenen Charakter und dieser Titel hat es einfach verdient. Auf jeden Fall ist die Jubiläumsausgabe in ihrer Zusammenstellung sehr gelungen. Im schönen Digipack feiert die „10 Jahre Edition“ ein Album, das bis heute zu meinen Favoriten gehört.