Fine Young Cannibals "FYC 40"

Die Fine Young Cannibals waren eine britische Band, die 1984 in Birmingham gegründet wurde und sich schnell durch ihren ungewöhnlichen Stil und die markante Stimme ihres Sängers Roland Gift einen Namen machte. Die beiden Musiker Andy Cox und David Steele, die zuvor bei der Ska- und Popband The Beat gespielt hatten, suchten nach deren Auflösung einen neuen Sänger und fanden ihn in Gift, dessen hoher, souliger Gesang zum Markenzeichen der Gruppe wurde. Musikalisch verbanden die Fine Young Cannibals Pop, Soul, R&B und New Wave zu einem Sound, der in den 1980er-Jahren auffiel und international erfolgreich war.

Bereits ihre frühen Singles wie „Johnny Come Home“ machten sie bekannt, doch ihren größten Triumph feierten sie 1989 mit dem Album „The Raw & the Cooked“, aus dem die weltweiten Hits „She Drives Me Crazy“ und „Good Thing“ hervorgingen. Trotz ihres großen Erfolgs blieb die Diskografie der Band mit zwei Studioalben sehr überschaubar, denn bereits Anfang der 1990er-Jahre zog sich die Gruppe weitgehend aus dem Musikgeschäft zurück.

Die Fine Young Cannibals gelten bis heute als eine der markantesten britischen Popgruppen ihrer Zeit, deren Songs regelmäßig in Filmen, Serien und Radiosendungen auftauchen. Zum Jubiläum des Debüts wird ihr Werk nun mit einer umfangreichen Compilation gewürdigt.

„FYC40“ erscheint in mehreren Formaten: als 12-Track-Vinyl und -CD mit den Kernhits, als erweiterte Doppel-LP mit 24 Songs (inklusive sechs exklusiver Remixes) sowie als Doppel-CD mit Bonusdisc voller neuer und seltener Remixes aus dem Archiv von London Records.

Die erweiterten Editionen gehen weit über die Hits hinaus und heben seltene oder unveröffentlichte Schätze, darunter Ära-definierende Remixes von Jazzie B (Soul II Soul), Prince Paul (De La Soul), Norman Cook, Arthur Baker, Roger Sanchez, Mousse T und Faithless – ergänzt um brandneue Versionen von Flight Facilities, The Reflex, DJ Q sowie unveröffentlichte Promo-Remixes von Frankie Knuckles und Juan Atkins.

Für Sammler*innen bietet die Deluxe-Box (4CD/DVD) ein wahres Schatzkästchen: das Debütalbum von 1985 und „The Raw & The Cooked“ (jeweils erweitert um Raritäten), zwei weitere Discs mit Remixes sowie eine DVD mit sämtlichen Promo-Videos, dem restaurierten „“Live at the Paramount“-Konzert von 1989 und legendären BBC-Auftritten bei Top of the Pops, The Old Grey Whistle Test und Wogan.

Ein schöner Release für Freunde des 80er Sounds!