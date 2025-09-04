Ultravox "The Collection (2025 Remaster)"

Ultravox spielten eine wichtige Rolle in der musikalischen Entwicklung der 80er Jahre und prägten maßgeblich die Synthpop- und New-Wave-Szene durch atmosphärische Arrangements, dramatische Kompositionen und auffällige Musikvideos. Trotz verschiedener Besetzungswechsel und kreativer Pausen kam es immer wieder zu Wiedervereinigungen – und bis heute gilt die Band als einflussreicher Bestandteil der elektronischen Musikgeschichte, dessen Werk viele spätere Künstler inspiriert hat. Ein bedeutender Wendepunkt in ihrer Karriere war der Einstieg von Midge Ure im Jahr 1979, der den Sound und Erfolg der Gruppe stark prägte. Mit ihm veröffentlichte die Band einige ihrer besten und erfolgreichsten Alben.

Nach dem Erfolg der Deluxe-Editionen von „Vienna“, „Rage In Eden“, „Quartet“ und „Lament“ in den letzten Jahren veröffentlichen Chrysalis Records jetzt eine Deluxe-Edition-Box von „The Collection“, der äußerst erfolgreichen Compilation der Band aus dem Jahr 1984, die es damals auf Platz zwei der UK-Charts schaffte, sich weltweit über zwei Millionen Mal verkaufte und mit Dreifach-Platin ausgezeichnet wurde.

„The Collection“ enthält alle 14 Singles, die Ultravox zwischen 1980 und 1984 veröffentlicht hat. Zu den bemerkenswertesten Titeln gehören der Kult-Hit „Vienna“, die Anti-Atomkriegs-Hymne „Dancing With Tears In My Eyes“, New-Wave-Synth-Klassiker wie „All Stood Still“, „Hymn“ und „The Voice“ sowie die Single „Love’s Great Adventure“, die ursprünglich speziell für diese Compilation aufgenommen wurde.

Zur Review liegt mir die 1CD-Version vor, die um vier bisher unvderöffentlichte Radio- und Single-Edits erweitert wurde. Diese Tracks stammen aus den Jahren 1986 und 2012 von den beiden Alben „U-Vox“ und „Brilliant“, die ebenfalls bei Chrysalis erschienen sind. Irgendwie wollen diese Stücke nicht so recht zur „Collection“ passen, aber immerhin geben sie einen kleinen Einblick in die weiterführende Entwicklung dieser Ausnahmeband.

Die Ausstattung des 1CD-Digipacks ist ohne Booklet und mit einigen Coverfotos etwas spärlich, aber echte Fans werden ohnehin zu den umfangreichen Neu-Editionen greifen: Das 4CD/2BD Deluxe Edition Set enthält eine neue „Collection II“ mit weiteren 14 Singles, alternativen und unveröffentlichten Versionen aus den Jahren 1986 bis 2024, zehn neu erstellten 12″-Extended Versions im Stil der 80er Jahre, für die Ultravox bekannt war, gemischt von Midge Ure, Steven Wilson, Blank & Jones und anderen, sowie alle B-Seiten der Band, die zum ersten Mal zusammengestellt wurden, und zwei Blu-ray-Discs mit über vier Stunden Filmmaterial, darunter alle bahnbrechenden Werbevideos der Band, alternative Versionen und eine Sammlung ihrer Auftritte in der BBC-Fernsehsendung „Top of The Pops“ sowie Live-Auftritte.

Die Sammlung ist eine limitierte Auflage von weltweit 5.000 Einheiten, verpackt in einem 12-Zoll-Box-Set mit sechs Discs (4 CDs/zwei Blu-rays) in einem stabilen Schuber und zwei 20-seitigen Booklets mit bisher unveröffentlichten Fotos, Bildern und Songtexten. Die außerdem erschienene 4LP Box ist auf 2.500 Exemplare weltweit limitiert.