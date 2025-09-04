Semino Rossi "Blanca Navidad - Weiße Weihnacht"

Geboren in Argentinien kam Semino Rossi 1985 über Spanien nach Österreich. Der Sohn einer Pianistin und eines Tangosängers verdiente seine Brötchen zunächst mit Straßenmusik und auf Hotelveranstaltungen. Als 2004 sein erstes Album erschien, führte die Karriere über den Musikantenstadl und Florian Silbereisens Winterfest in die Herzen der Fans von Schlager und Volksmusik. Seitdem ging es steil bergauf und Top 10-Plätze in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts sind ihm seit vielen Jahren sicher.

Bereits vor zwanzig Jahren erschien das Weihnachtsalbum „Feliz Navidad“. Jetzt leg Semino mit „Blanca Navidad – Weiße Weihnacht“ nach. Dieses Doppelalbum ist eine Hommage an die besinnliche Jahreszeit und vereint insgesamt 15 Weihnachtssongs, die Semino Rossi in Zusammenarbeit mit dem renommierten City of Prague Philharmonic Orchestra aufgenommen hat.

Die Verbindung aus seiner warmen, gefühlvollen Stimme und den orchestralen Arrangements erzeugt eine harmonische Klangfülle, die die Zuhörer sofort in festliche Stimmung versetzt. Dabei zeigt Semino Rossi einmal mehr sein unvergleichliches Talent, klassische Lieder mit modernen Interpretationen zu verbinden und dabei sowohl Tradition als auch Innovation auf besondere Weise zu vereinen. Das Album ist als Doppel- CD erschienen, wobei die erste CD die neuen Weihnachtssongs enthält und die zweite CD eine exklusive Zusammenstellung seiner schönsten Duette aus über zwei Jahrzehnten erfolgreicher Karriere bietet.

Drei der festlichen Stücke, darunter „Noche de Paz“, „Blanca Navidad“ und „En esta Navidad“, verströmen den besonderen Zauber seiner lateinamerikanischen Wurzeln. In spanischer Sprache interpretiert, bringen sie südliche Wärme in die winterliche Stimmung und zeigen, wie tief Semino Rossis Herz auch heute noch in seiner Heimat Argentinien verwurzelt ist. Diese Lieder verbinden feuriges Temperament mit zarter Besinnlichkeit und lassen die Melodien der Weihnachtszeit in einem neuen, emotionalen Licht erstrahlen.

Neben den spanischen Titeln präsentiert Rossi auch eine Reihe deutschsprachiger Songs, die das Weihnachtsgefühl in all seinen Facetten einfangen. Ob in gefühlvollen Balladen wie „Küss mich, Halt mich, Lieb mich“ und „Pulverschnee und Zärtlichkeit“ oder in modernen Popschlagern wie „Es ist Weihnacht“ – überall schwingt jene Wärme mit, die seine Musik seit jeher auszeichnet. Seine Lieder erzählen von Nähe, Zärtlichkeit und den kleinen, magischen Momenten, die das Fest der Liebe so besonders machen.

Für „Santa Claus kommt heut‘ noch vorbei“ hat der Sänger sich Thomas Anders als Duettpartner dazu geholt und die deutsche Version von „Last Christmas“ unter dem Titel „Letzte Weihnacht“ ist zwar gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber ganz gut im sanften Schlagerbeat.

Die Duett-CD enthält Kollaborationen mit sehr unterschiedlichen Künstler*innen, ich nenne mal Mickie Krause, Helene Fischer, Andrea Berg, Nino de Angelo, Michelle und Charlien – ein buntes Stelldichein der Szene. So ergibt sich eine Reise durch zwei Jahrzehnte künstlerischer Zusammenarbeit mit den Weggefährt*innen.