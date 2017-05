VERÖFFENTLICHUNG » 12.05.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Lotto King Karl

LABEL » Rodeostar, Soulfood

12.05.20177 / 9

Der 50jährige Hamburger ist quasi Dauergast im Fernsehen – und doch hört man seine Hits selten im Radio. Schade eigentlich, denn Karl König alias Lotto King Karl hat viel mehr zu sagen, als man im ersten Moment denkt. Eine unendliche Liste an Alben und EPs hat er inzwischen veröffentlicht. Sein neustes Werk lautet „360 Grad“ und ist zugleich philosophischer Rundumschlag wie auch rührselige Hommage an seine norddeutsche Heimat. Natürlich gibt es auch Comedy-Titel, beispielsweise den Ohrwurm im Discosound „Elvis lebt in Bielefeld“, doch diese nehmen weniger Raum ein, als zunächst vermutet.

Seine Vita erklärt die Liebe zu Hamburg. Schließlich ist der Gute aus tiefster Überzeugung Stadionsprecher für den HSV – in guten wie in schlechten Zeiten. Und es verursacht schon Gänsehaut, wenn er diese Liebe in Liedform überträgt. „Bild von dir“ und „Heimat“ vermitteln atmosphärische Eindrücke, „Nichts so schön wie hier“ setzt die Heimatstadt in den Vergleich zu anderen Weltstädten – und „Ole“ ist ein offener Brief an den ehemaligen Kumpel, voller verständnisloser Worte dafür, dass es ihn von der Waterkant in die Berge verschlagen hat. Das Highlight ist für mich „100.000 Nächste“. Solche Songs machen absoluten Bock auf Hamburg.

Aber in den sechs Jahren ohne neues Studioalbum ist noch mehr passiert. „Kreativität funktioniert bei mir nicht unter Druck“, lautet sein Credo, „ich muss von dem überzeugt sein, was wir machen, ich kann die Muse nicht zwingen, mich zu küssen. Und da dies nun einmal nicht jeden Tag passiert, können Arbeiten an einem Album schon mal einige Jahre dauern.“

Da kann mal purer Nonsens heraus kommen, wie „Im Himmel gibt’s keinen Alkohol“, oder ein Lied über den verstorbenen HSV-Physiotherpeuten „Hermann“ Rieger. „Schnell brennendes Mädchen“ beschreibt die Sehnsucht eines Dorfmädchens nach der großen Stadt – und dann beklagt sich der Ich-Erzähler, dass er schon alle hatte, nur „Stephanie nie“.

Diese Gratwanderung zwischen Klamauk und Melancholie funktioniert bei Lotto King Karl hervorragend, was wohl auch an der fantastischen Produktion liegen mag. Es gibt Musik unterschiedlicher Stilrichtungen, von handfesten Rocksongs bis zu raffinierten Pop-Strukturen, von Balladen, Shanties, Singer/Songwriter-Stücken und Folk-Nummern bis zu Satzgesang und Slide-Gitarren, mit kraftvollen Rhythmen und funky-federnden Grooves. Die Band, die Karl König hier um sich versammelt hat, leistet Hervorragendes.

Lassen wir ihm das Schlusswort als Vorschau auf die nächsten CDs: „Wie schon während meines gesamten Lebens gilt für mich auch weiterhin: Ich bin für alles offen und für jede Schandtat zu haben.“

