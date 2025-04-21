Miles of Time "Carl Carlton und Melanie Wiegmann"

In harmonischer Eintracht kann man Carl Carlton und Melanie Wiegmann Händchen haltend auf dem Cover von „Miles of Time“ sehen. Carl (eigentlich Karl Buskohl) hat schon mit Künstlern wie Robert Palmer, Eric Burdon, Joe Cocker oder Paul Young zusammengearbeitet. In Deutschland vertrauen Peter Maffay, Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen auf seine Fähigkeiten an der Gitarre. Melanie ist ein deutscher TV-Star, den meisten vor allem bekannt aus ihren acht Jahren als Natascha Schweitzer bei „Sturm der Liebe“. Die ausgebildete Sängerin begeisterte ihr Publikum aber auch in Musical-Produktion wie „Mamma Mia“ und „Cabaret“.

Mit seinem zweiten gemeinsamen Album führt das Duo seine musikalische Reise fort – genreübergreifend, intensiv und voller Gefühl. Man bewegt sich stilistisch zwischen Americana, Folkrock, Blues & Soul und überzeugt besonders durch eine warme, handgemachte Produktion. Die Arrangements sind bewusst zurückgenommen, ohne überproduzierten Schnickschnack, und schaffen so eine intime, natürliche Klangwelt. Viele Tracks wurden als Quartet live eingespielt, was dem Album eine organische, lebendige Dynamik verleiht.

Carlton & Wiegmann liefern vor allem Neuinterpretationen bekannter und weniger bekannter Klassiker aus Blues, Country und Rock: von „Love Potion No. 9“ über „Both Sides Now“ bis hin zu „Big Boss Man“. Dabei wirken die Songs nicht bloß nachgespielt, sondern sind liebevoll arrangiert und mit eigenem Charakter versehen, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.

Entstanden in der mediterranen Inspiration ihrer Wahlheimat Gozo und vollendet im musikalisch pulsierenden Woodstock – Carls zweiter Heimat – vereint „Miles Of Time“ die besten Welten: Live im Quartett eingespielte Basic Tracks, prominente Gäste wie Keb’ Mo’ und Rami Jaffee sowie ein kreatives Umfeld, in dem Freiheit, Groove und „Love, Peace & Happiness“ keine Floskeln sind. Die 13 Songs widmen sich Themen, die das Leben schreibt: Wandel, Nähe, Erinnerungen, geteilte Zeit. Zwei Stimmen, die zu einer werden, erzählen von Liebe – zueinander und zur Musik. „Miles Of Time“ ist ein Album voller Herz und Haltung: Es wirkt zeitlos, lebendig und reich an Geschichten, die berühren.