Myrath "Karma"

Was mir bei dem neuen Album von MYRATH zunächst auffällt, ist natürlich das wundervolle Fantasy-Cover. Die Band aus Tunesien versteht es immer, sich auch optisch in Szene zu setzen – doch dabei soll es natürlich nicht bleiben. Geboten wird starker Progressive Metal mit orientalischem Einschlag, was schon immer das Alleinstellungsmerkmal der Band war.

2019 war ein großes Jahr für die Metalband. Sie eroberten weltweit die Rockbühnen, sei es auf dem renommierten Sweden Rock Festival oder dem Wacken Open Air, und begeisterten Fans mit ihrem sechsten Studioalbum „Shehili“ – einer wunderschöne Sammlung kraftvoller Songs vor dem Hintergrund nahöstlicher Melodien. Für den Nachfolger ließen sie sich fünf Jahre Zeit, doch das Ergebnis spricht für sich. Das Album sprengt die Grenzen des Metal und gewinnt mit seinem unverwechselbaren Sound und lyrischen Tiefe die Herzen von Fans auf der ganzen Welt. „Karma“ setzt die musikalische Reise der Band fort und fesselt das Publikum auf eine einzigartige Weise.

Die Mischung des Albums ist kraftvoll und fesselnd – und man kann eigentlich keine einzelnen Tracks herausgreifen. Beginnend mit dem epischen „To The Stars“ gibt es eine Mischung aus aggressiven und leisen Tönen, die einen sehr komplexen und bisweilen energischen Sound erzeugt. Immer wenn sich orientalische Klangmuster in die Metal-Melodien schleichen, wird es besonders stark. Hymnen wie „The Wheel Of Time“ und „Child Of Prophecy“ wissen mit harten Riffs und der Gesangspower von Zaher ­Zorgati zu überzeugen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

So präsentiert „Karma“ die Virtuosität und Kreativität, die MYRATH zu einer der aufregendsten und innovativsten Bands des Genres gemacht haben. Mit seiner atemberaubenden Produktion und üppigen Klanglandschaften wird dieses Album sicherlich ein Klassiker für die kommenden Jahre sein.