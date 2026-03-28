MYRATH "Wilderness Of Mirrors"

Endlich wieder etwas Neues von MYRATH. Die Progressive-Metal-Band aus Tunesien ist für ihre einzigartige Mischung aus westlichem Metal und orientalischen Klängen bekannt. Inzwischen hat man weltweit die Konzertbühnen erobert und auf den renommierten Festivals wie dem WACKEN Open Air gespielt.

Endlich darf sich die treue Fangemeinde auf das Album „Wilderness Of Mirrors“ freuen, mit dem die Nordafrikaner nochmal eine Schippe drauflegen und ihren Sinature-Sound weiter festigen. Ihr Stil vereint wie immer Progressive Metal mit symphonischen Elementen und orientalischer Folklore. Vor allem die chorischen Passagen erklingen dabei sehr stark.

Der Titel in Kombination mit dem Fantasy-Cover, das ein Labyrinth und viele Spiegel zeigt, steht für die konzeptionelle Ausrichtung des Albums, das sich den Gegenpolen Illusion und Realität widmet, dabei aber vor allem auf die Selbstwahrnehmung zielt. So zieht sich der Bogen vom düsteren Opener „The Funeral“ bis hin zum hoffnungsvollen „Through The Seasons“.

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Frontmann Zaher Zorgati singt emotional und eindringlich mit solider Rockröhre. Klar könnte er das Album auch allein tragen, doch viele Kollaborationen bieten das gewisse Etwas. „Until The End“ mit Elize Ryd (Amaranthe) ist ein dramatisches Duett voller Power. „Les Enfants du Soleil“ erklingt in französischer Sprache und wird von einem Schulchor begleitet und auch „Soul Of My Soul“ wartet mit einem starken Chor auf.

In knapp 47 Minuten gibt es fast nur Highlights, die jeden Liebhaber symphonischer Metalmusik erfreuen werden. Ungewöhnliche Instrumente, orchestrale Melodien – so entsteht ein melodisches Metalalbum mit seiner ganz besonderen Atmosphäre. „Wilderness of Mirrors“ präsentiert die Band von ihrer dynamischsten und authentischsten Seite. Ein Meilenstein auf ihrem Weg, der sie seit 25 Jahren in die Herzen der Metalgemeinde führt.