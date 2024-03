Peter Garrett "The True North"

Peter Garrett – inzwischen 70 Jahre alt – ist vor allem bekannt als charismatischer Frontmann der australischen Rockband Midnight Oil. Deren weltweites Renommee hat er auch durch seine politischen Ambitionen geprägt. Garrett war zeitweise gar Umwelt- und Kulturminister in seiner Heimat und gilt als Vorkämpfer für die Rechte der Aborigines.

Sein erstes Soloalbum hat Peter bereits im Jahr 2016 in der Bandpause veröffentlicht, bevor sich die Rockgruppe 2017 wieder vereinte. „A Version of Now“ erreichte immerhin Platz 3 in den australischen Charts. Weltweit aber blieb ihm der große Erfolg verwehrt. Insgesamt klangen die Solosongs nachdenklicher und melancholischer als die kräftigen Rocktitel der Band.

Dieser Trend setzt sich auch beim zweiten Soloalbum „The True North“ fort. Der Songwriter sagt selbst, dass er sich mit der Natur auseinandersetzen und eine neue Wertschätzung durch die Menschen fordern will. Die lebendigen Farben Australiens, seine Sehenswürdigkeiten und die Klänge des Kontinents spielen dabei eine große Rolle.

Das Album bietet eine intensive, atmosphärische Hörerfahrung mit einer alten Stimme, die nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat. Mit oft sanften Melodien stellt die Musik Vocals und Lyrics in den Vordergrund. Fast alle Songs wurden dabei vom Meister selbst geschrieben. Nur für das rhythmische „Paddo“ im Sprechgesang hat er sich Unterstützung von Martin Rotsey geholt und die Hymne „Human Playground“ wurde von Ainslie Wills verfasst.

Tracks wie das 7minütige „Innocence Parts 1 & 2“ erinnern noch am ehesten an Midnight Oil. „Hey Archetype“ kommt mit folkigen Anleihen und „Meltdown“ startet als akustische Ballade, bevor es rockig in die Vollen geht. Mit der Gitarrenballade „Everybody“ endet das 36minütige Album. Dabei stehen die leichten Klänge im Kontrast zur Endzeitstimmung des Songs: „The four horsemen with sharp swords have arrived“.

Dieses sehr persönliche Album Peter Garretts verrät viel von seinen Ideen und seiner Sicht auf die Welt. Es dürfte nicht nur Fans von Midnight Oil gefallen.