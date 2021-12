Pohlmann "Dingoingo - Kinderlieder von Pohlmann"

Wenn bekannte Rock- und Popsänger sich an Kinderliedern versuchen, kann das gerne mal in die Hose gehen. Ingo Pohlmann liefert normalerweise smarte Songs in einer Mischung aus Blues und Folkrock. Ehrliche Texte mit emotionalem und philosophischem Gedankengut. Doch klappt das auch für eine Zielgruppe der 5-12jährigen? Auf jeden Fall! Denn trotz dieser seltsamen Plüschfigur namens “Dingoingo” biedert sich Pohlmann nicht bei den Kids an, sondern singt authentische Lieder, die sich auf ihre Lebenswelt beziehen.

“BabyEierLeicht” stärkt optimistisch das Selbstwertgefühl. “Emma” handelt vom Pony auf dem Rummelplatz, das nicht mehr im Kreis laufen möchte. “Nöö Misjööö” ist ein wichtiger Titel zur Selbstbehauptung und zur Stärkung, der Kindern hilft, sich von Erwachsenen abzugrenzen. Es geht um Maulwürfe und Wespen – und mit Kollegin Lina Maly hat Pohlmann einen Song über die Faszination der Schmetterlinge geschrieben.

Die Songs sind optimistisch und im fröhlichen Uptempo angelegt, ohne sich dabei aber in kindlicher Hektik zu verlieren. So wie Pohlmann seine erwachsenen Fans auf eine hymnische und vielfältige Reise mitzunehmen pflegt, so gelingt ihm das auch bei dem jungen Publikum. Seine markante Stimme lädt schnell zum lauten Mitsingen ein. Und während die anderen, oft schrillen Kinderliedermacher den Erwachsenen schnell auf die Nerven gehen, kann man diesen Songs auch im gesetzteren Alter gut folgen. Win-win für alle Seiten.