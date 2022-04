Roland Kaiser "Best of zum 70. Geburtstag"

Nur wenige deutschsprachige Künstler blicken auf eine solche Karriere zurück: Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne, Hits wie “Santa Maria”, “Joana”, “Dich zu lieben” oder “Warum hast du nicht nein gesagt” machten ihn bekannt, er verkaufte mehr als 90 Millionen Tonträger, wurde mit Preisen geehrt und trat so häufig in der ZDF-Hitparade auf wie niemand sonst: 67 Mal. Die Konzerte seiner jährlichen Kaisermania in Dresden sind jeweils in wenigen Minuten ausverkauft. Und am 10. Mai 2022 wird der als Roland Keiler in Westberlin geborene Ausnahmekünstler 70 Jahre alt. Kein Wunder also, dass sein Label Telamo ihn mit einer Compilation “Best of zum 70. Geburtstag” feiert.

Hier reiht sich wirklich ein Mitsing-Klassiker an den nächsten: “Santa Maria”, “Sieben Fässer Wein”, “Ich glaub es geht schon wieder los” und “Dich zu lieben” markieren den fulminanten Auftakt des gefühlvollen Geburtstags-Hitpakets, das insgesamt zwanzig musikalische Höhepunkte des gebürtigen Berliners vereint. Inhaltlich beleuchtet er immer neue Facetten der Liebe, sein Lieblingsthema, wie man weiß: “Sexy warst du schon immer” betont die leidenschaftliche Seite, während “Warum denn aus Liebe weinen” oder auch der “Sommer in deinen Armen (Eleni)” wieder andere Aspekte dieses unbeschreiblichen Gefühls ins Spiel bringen.

Die Zusammenstellung ist eine musikalische Zeitreise durch Kaisers Hit-Diskografie. Auch unvergessene Airplay-Dauerbrenner wie “Manchmal möchte ich schon mit Dir”, “Lieb mich ein letztes Mal” und “Ich geh mit Dir wohin Du willst” dürfen hier nicht fehlen, bis Roland Kaiser schließlich mit “Du bist noch hier” auch einen Song einstreut, dessen Titel im übertragenen Sinne auch auf die jahrzehntelange Treue seiner Fangemeinde zutrifft. Was vor rund einem halben Jahrhundert mit einem Traum begann, klingt zum 70. Geburtstag nun mit dem Song “Es war einmal ein Träumer” aus.

Eine sehr ähnliche Zusammenstellung gab es schon im Jahr 2004 mit dem Album “Best of”. Dass man sich daran orientiert hat, ist daran erkennbar, dass viele Titel den Zusatz “Version 2004” tragen. Auch diesmal fehlen einige essentielle Titel wie “Schach Matt”, “Midnight Lady”, “Joana” und “Warum hast du nicht nein gesagt” – das ist vermutlich eine Frage der Songrechte, die bei einem anderen Label liegen. Schade, aber nicht zu ändern.

Kaiser ist seinem Metier zwar immer treu geblieben, er lässt sich aber nicht in eine Schublade pressen. Der Grandseigneur des deutschen Schlagers hat eine große Reihe zeitloser Klassiker geschaffen und ein kleiner, sehr relevanter Teil davon ist auf dieser CD versammelt. Nicht mehr – aber auch nicht weniger.