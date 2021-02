Ronnie James Dio: zwei Livealben neu veröffentlicht

Es sind schon fast elf Jahre, in denen Ausnahmesänger Ronnie James Dio nicht mehr unter uns weilt – kaum zu glauben. Inzwischen gab es eine Reihe posthumer Veröffentlichungen und BMG starten rezent damit, einige nicht mehr erhältliche Live-Releases schönformatig neu aufzulegen.

Den Anfang macht “Evil or Divine – Live in New York City”, das 2002 mitgeschnitten und 2003 erstmals veröffentlicht wurde. Ursprünglich wurden 15 Songs der Tracklist für die knapp 80minütige CD-Version verwendet. Die neue Doppel-CD enthält nun die komplette Setlist inklusive Drum Solo und “Lord Of The Last Day”. Ein kraftvoller Auftritt, der in zwei Spitzenversionen von “Holy Diver” und “Heaven And Hell” gipfelt und im Zugabenblock mit “Rainbow In The Dark” und “We Rock” aufwartet.

Der Digipack ist schön und wertig aufgemacht – mit neuem Coverartwork und sehr liebevoll gestaltetem Booklet.

“Holy Diver Live” wurde 2005 in London mitgeschnitten und 2006 veröffentlicht. Wie der Name schon sagt, enthält der Release auf CD 1 das komplette “Holy Diver” Album komplett gespielt und in der korrekten Reihenfolge. Eine fulminante Performance dieses Schlüsselwerks, das Dio 1983 in den Metal-Olymp katapultierte. Die Stimme klingt zwanzig Jahre älter, doch das tut der musikalischen Energie keinen Abbruch. Es ist ein Genuss, diesen Mitschnitt zu hören.

Die Konzertreihenfolge stimmt nicht ganz. Das war auf dem ursprünglichen Release schon so. Die drei ersten Songs der Setlist wurden auf CD 2 gepackt, um den Fluss von “Holy Diver” nicht zu stören. Dort geht es dann vor allem mit Rainbow und Black Sabbath Songs weiter bis zum unvermeidlichen “We Rock” als Zugabe.

Auch hier ist die Aufmachung im Digipack sehr gelungen. Liner Notes vom Classic Rock Magazine und diverse Bandfotos runden das Booklet ab.