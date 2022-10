Santiano "Die Sehnsucht ist mein Steuermann - Das Beste aus 10 Jahren"

Santiano haben innerhalb der deutschen Musiklandschaft Ziele erreicht, von denen die meisten nur träumen können: Fast vier Millionen verkaufte Tonträger, fünf Nummer-eins-Alben, etliche Gold-, Platin- und Diamant-Awards sowie einige der begehrtesten Musik-Auszeichnungen wie beispielsweise vier Echos pflastern den Weg ihres wellenbrechenden Erfolgs und lassen keinen Zweifel daran, dass die generationsübergreifende Popularität des norddeutschen Quintetts ein überwältigendes Ausmaß angenommen hat.

Santiano stammen aus Flensburg und legten gleich mit ihrem Debüt einen Sprung auf den Spitzenplatz der deutschen Charts hin. Das erste Album trug den Namen “Bis ans Ende der Welt” und war der Überraschungserfolg einer deutschen Band im Jahr 2012. Die Mischung aus nordisch angelegten Schlagern mit Irish Folk und Shanty-Musik funktioniert seitdem hervorragend. Die Band genießt selbst in Hardrock-Kreisen ein gutes Renommee, durfte schon Metal-Kreuzfahrten musikalisch unterstützen und war selbst in Wacken ein gern gesehener Gast.

Das Repertoire der Band ist inzwischen mehr als ordentlich. Dazu gehörten auch Traditionals wie “The Wellerman” (spätestens seit dem Megaerfolg von Nathan Evans ins Programm genommen) oder eingedeutschte Coverversionen wie der Titel “Bis in alle Ewigkeit”, der im Original von den Hooters stammt. Überhaupt spielt die norddeutsche Seemannswelt naturgemäß eine große Rolle. Zu meinen Lieblings-Santiano-Hits zählt “Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren”, ein uraltes Volkslied, dem die Seebären neuen Pepp mitgeben.

Songs wie “Es gibt nur Wasser” haben als Evergreens längst Kultstatus erreicht. Auch die heimatverbundenen Stücke von Santiano, allen voran “Hoch im Norden”, sind zu Hymnen geworden, die regelmäßig in Sportarenen oder auf Volksfesten erklingen. Auf ihrem Jubiläumsalbum zeigen Santiano die ganze Bandbreite der Emotionen, von den großen Balladen wie dem namensgebenden “Die Sehnsucht ist mein Steuermann” bis zu dem Stimmungsgaranten “Tanz mit mir (feat. Faun)”.

Es war sicher nicht einfach, den Bogen über fünf Alben zu schlagen und zugleich noch Innovatives zu bieten. Alles in allem ist es aber geglückt. Neue Versionen werden die Fans erfreuen und Features von Nathan Evans, Faun und Synje Norland lockern das Geschehen auf.

Zusätzlich zum allgegenwärtigen “Wellerman” wartet das Best-of-Album mit vier weiteren neuen Songs auf. In einem davon greift die Band das harte und abenteuerliche Schicksal des “Davy Jones” auf, bekannt als der fliegende Holländer. Die “Ode an das Meer” schlägt nachdenkliche Töne zu den großen Fragen des Lebens an und erzählt aus ganz persönlicher Sicht der Musiker, woher sie ihre eigenen Grundsätze nehmen. Und “Durch jeden Sturm” ist eines dieser ergreifenden Lieder, die in einem liebevollen Arrangement mit Akustikgitarre, Fiddle und einem langsam aufbauenden Orchester mehr Kraft entwickelt, als es mancher Song mit der dreifachen Besetzung vermag. Die Botschaft, mit der Santiano hier ihren Fans musikalisch die Hand ausstrecken: „Zu jeder Zeit, an jedem Ort, auf allen Meeren dieser Erde gilt mein Wort. Wir gehen zusammen durch jeden Sturm.“

Die Zusammenstellung ist durchweg gelungen und zeichnet ein authentisches Bild des Quintetts mit all seinen musikalischen Facetten. Man darf sich schon auf die kommende Tour freuen!

Die OPEN AIRS zum Jubiläum:

12.05.2023 – Schwerin, Freilichtbühne Schwerin

13.05.2023 – Bad Segeberg, Kalkberg Arena

19.05.2023 – Dresden, Freilichtbühne Junge Garde

02.06.2023 – Zwickau, Freilichtbühne Zwickau

03.06.2023 – Kamenz, Hutbergbühne

10.06.2023 – Bruchsal, Schloss Bruchsal – Schlossgarten

15.06.2023 – Bonn, Kunst!Rasen

16.06.2023 – Meersburg, Schloßplatz

24.06.2023 – Cottbus, Spreeauenpark

25.06.2023 – Leipzig, Festwiese Leipzig

11.08.2023 – Berlin, Waldbühne Berlin

17.08.2023 – Braunschweig, Volksbank BraWo Bühne

19.08.2023 – Halle / Westfalen, OWL Arena

20.08.2023 – Erfurt, Domplatz

25.08.2023 – Gelsenkirchen, Amphitheater Gelsenkirchen GmbH

01.09.2023 – Altusried, Freilichtbühne Altusried

02.09.2023 – Rottenburg, Platz am Bischofspalais

08.09.2023 – Timmendorfer Strand – Stars am Strand

15.09.2023 – Ralswiek/Rügen, Naturbühne Ralswiek

16.09.2023 – Ralswiek/Rügen, Naturbühne Ralswiek