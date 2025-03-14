The Cranberries "MTV unplugged"

Seit seinem Erscheinen im Jahr 1994 gehört das zweite Album der Cranberries „No Need To Argue“ zu meinem Allt-time-favourites. Seinen Erfolg hat es ganz klar dem Überhit „Zombie“ zu verdanken, doch es funktioniert in seiner Gesamtheit als rockiges, bisweilen düsteres Werk, das den Erfolg des Debüts mit der Hitsingle „Linger“ nochmal grandios toppte.

Der Gesang von Sängerin Dolores O’Riordan war eher zurückhaltend und sanft – und dies behielt sie bis zu ihrem viel zu frühen Tod im Jahr 2018 bei. Sie war eine zerbrechliche Seele und kurz vor ihrem Tod durfte ich sie zum Glück ein erstes Mal live erleben, in der luxemburgischen Rockhal. Ein bewegendes Konzert voller großartiger Songs.

Zum 30jährigen erschien „No Need To Argue“ in einer Anniversary-Edition, die erstmals das „MTV unplugged“ auf einen Tonträger bannte, das am 14. Februar 1995 mitgeschnitten wurde. Die Nachfrage war so groß, dass diese Liveaufnahme jetzt als eigenständige Veröffentlichung bei Island Records erscheint.

Auch mit 30 Jahren Abstand ist es ein wundervolles Konzert, das die ganze Klasse der Band und ihrer Sängerin zeigt. Ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht satt hören an dieser Aufnahme. Es gibt ein ganz reduziertes Set-up ohne große Produktion. Man konzentriert sich auf die grandiose Leadstimme und Akustik-Instrumente. Dazu setzt ein Streichquartett ganz eigene Akzente.

Dolores zeigt sich zugleich verwundbar wie kraftvoll. Die Setlist enthält alles, was ich mir wünsche: „Dreaming My Dreams“, „Ode to My Family“, „Linger“, „Free to Decide“, den Titelsong „No Need to Argue“ und das unvermeidliche „Zombie“ in einer ganz besonderen Version. Man kann die Atmosphäre im Howard Gilman Opera House (Brooklyn, New York) wirklich greifen und zu sich nach Hause holen. Kaum zu verstehen, dass diese Aufnahme bisher nicht erhältlich war, aber jetzt wird ja alles gut.