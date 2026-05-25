The Who "Live at the Eden Project"

Nur wenige Bands haben die Rockmusiklandschaft mit der Wucht und Beständigkeit von The Who geprägt. Seit fast sechs Jahrzehnten hallen ihr Sound, ihr Spirit und ihre unverkennbare Energie durch Generationen und beeinflussen Künstler wie Publikum auf der ganzen Welt. Aktuell fügt die Band ihrem Vermächtnis ein bemerkenswertes neues Kapitel hinzu: mit „Live at Eden Project“, einer wegweisenden Live-Aufnahme, die die rohe Kraft und künstlerische Ambition ihres unvergesslichen Auftritts im Juli 2023 im legendären Eden Project in Cornwall einfängt.

Das neue Album bietet eine Live-Aufnahme, die sich spürbar von anderen Konzertmitschnitten der Band unterscheidet. Schon der ungewöhnliche Veranstaltungsort verlieh dem Konzert einen besonderen Charakter. Die spektakuläre Kulisse des „Eden Project“ in Cornwall, einer Zusammenstellung von Gewächshaus-Kuppeln, sorgte für eine Atmosphäre, die selbst auf CD greifbar scheint. Statt der oft anonymen Größe eines Stadions entsteht das Gefühl eines besonderen Ereignisses, bei dem Band und Publikum (ca. 6000 Fans) näher zusammenrückten.

Den entscheidenden Beitrag zum Klangbild leistete jedoch das begleitende Orchester. Die symphonischen Arrangements verleihen Klassikern wie „Baba O’Riley“, „Pinball Wizard“ und „Won’t Get Fooled Again“ zusätzliche Tiefe und Dramatik, ohne den Kern der Songs zu verwässern. So wirken die orchestralen Elemente wie eine Erweiterung des ohnehin schon kraftvollen Materials. Besonders die Auszüge aus den genialen Rockopern „Tommy“ und „Quadrophenia“ profitieren von dieser opulenten Klanggestaltung und viele Passagen gewinnen an emotionaler Wucht.

Roger Daltrey und Pete Townshend präsentierten sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters engagiert und mit hörbarer Spielfreude. Der Mitschnitt bietet eine reife und selbstbewusste Interpretation des eigenen musikalischen Erbes. Gerade diese Gelassenheit verleiht dem Konzert Würde und Authentizität.

Auch die Produktion ist überzeugend. Das Zusammenspiel von Rockband, Orchester und Publikum wurde ausgewogen eingefangen. Die Aufnahme transportiert sowohl die Größe des musikalischen Arrangements als auch die Intimität des vergleichsweise kleinen Publikums. „Live at the Eden Project“ ist weniger ein nostalgischer Rückblick als vielmehr eine Bestandsaufnahme einer legendären Band, die ihre größten Werke mit neuen klanglichen Farben präsentiert.