Florian Künstler "Alles nur geliehen"

Florian Künstler ist für mich – seit ich ihn kenne – ein musikalisches Phänomen. Das kann man getrost so sagen. Natürlich kann Musik immer viel bewirken, doch Florian hat ein Gespür dafür, Menschen mit seinen Songs durch persönliche Krisen zu begleiten und ihnen Mut zu machen. In einer früheren Review habe ich ihn als den „Sozialarbeiter unter den Songpoeten“ beschrieben, doch das greift inzwischen viel zu kurz. Er hat eine unnachahmliche Art, sich selbst in seine Texte einzubringen und konsequent sein eigenes Leben mit der Situation vieler anderer zu verknüpfen.

Auch auf dem neuen Album „Alles nur geliehen“ geht es um viel mehr als schwammige Lebensweisheiten. Im ersten Song, der zum Albumtitel wurde und dessen Titelzeile einem Lied von Heinz Schenk entnommen ist, könnte eine Plattitüde stecken, doch die Lyrics gehen zu Herzen. Zum Lebensende wird sich zeigen, dass nicht Geld und Job die wichtigen Dinge im Leben waren, sondern alles Zwischenmenschliche – die Menschen, die wir lieben.

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Im Mai kam „Groß geworden“ heraus. Darin geht es um den Moment, wenn die eigenen Kinder älter werden und irgendwann ausziehen. Florian beschreibt das ohne viel Kitsch, sondern mit Details, die wohl alle Eltern kennen: der erste Schultag, der erste richtige Liebeskummer, und plötzlich steht man im leeren Zimmer. Aber das Licht im Flur bleibt eben an, falls sie zurückkommen. Genau diese echten, kleinen Bilder machen seine Songs aus. Gleichzeitig schildert er später in „Wenn ich einmal Kinder habe“ seine eigene Situation und erklärt anhand schwieriger Erlebnisse aus seiner Kindheit (er hat existentielle Krisen erlebt und ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen), warum er sich bisher nicht an eine Elternschaft heran getraut hat.

So könnte man fast jeden Song nennen und analysieren. Künstler schreibt wunderbar philosophisch, geht den Dingen auf den Grund, bleibt emotional und menschlich. Kurz nach seinem 40. Geburtstag hat sich der Musiker zum ersten Mal die Zeit genommen, um stehen zu bleiben und in Ruhe auf seine bisherigen Erfahrungen zurückzublicken. Ein persönliches Resümee, das er auf „Alles nur geliehen“ festgehalten hat. Dreizehn Songs, auf denen er von neuen Denkweisen und Perspektiven erzählt – verbunden mit der tiefgreifenden Erkenntnis, dass nur Gefühle wie Liebe oder Zuneigung wichtig sind und alles andere am Ende doch nur vergänglich ist.

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Diesmal gibt es einige Kollaborationen mit grandiosen Kolleg*innen: Bei „Kirschblüten“ (feat. 1986zig) kommen zwei der markantesten Stimmen der aktuellen Musikszene zusammen. Der Song dreht sich um all die Pläne und Träume, die man im Alltag viel zu oft auf die lange Bank schiebt. „Weil ich dir begegnet bin“ (feat. Lori) ist eine richtig unaufgeregte, ehrliche Nummer über das Vertrauen in einen Menschen, der einen wieder runterbringt, wenn das Leben um einen herum gerade zu laut wird. Und mit Sophia klönt er bei „Fremd auf der Party“ von einer Situation, die wohl jeder schon mal erlebt hat.

Ich hatte die Gelegenheit, schon einmal mit Florian zu sprechen und kann versichern, dass er im realen Leben genau so sympathisch und authentisch ist, wie seine Lieder ihn zeigen. Das neue Album ist eine Platte geworden, die man am besten ganz bewusst genießt. Ganz egal ob im Streaming oder gemütlich zu Hause auf dem Plattenspieler. Und wenn man grade dabei ist, sollte man auch den ersten beiden Alben wieder ein Ohr gönnen. Stücke wie „Kleiner Finger Schwur“, „Du bist nicht allein“ und „Stille Kämpfer“ waren schon großartig – und auf dem aktuellen Werk setzt er noch eine Schippe drauf.