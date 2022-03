Under the Surface "Miin Triuwa"

Die niederländische Band Under The Surface wurde 2015 gegründet und hat seither viele internationale Erfolge gefeiert. Schlagzeuger Joost Lijbaart erkannte früh das Potenzial der Gruppe und organisierte mehr als 200 Konzerte in 25 Ländern auf vier Kontinenten: von Afrika über Südamerika, Asien, den Nahen Osten und Europa. Inspiriert von ihren vielen Reisen und den Kulturen, denen sie begegneten, entwickelte die Gruppe eine einzigartige Improvisationssprache, die Jazz, Folk, ethnische und elektronische Musik verbindet.

“Miin Triuwa”, übersetzt: “Mein Ehrenwort”, ist ein schwebendes, sehr sphärisches Album. Der Gitarrist und Komponist Bram Stadhouders schrieb eine Suite von acht Stücken, in denen die Charaktere und Eigenschaften der Bandmitglieder transzendent sind. Die ständig wechselnden Improvisationen werden in einem kraftvollen musikalischen Statement eingefangen, das zeigt, wofür die Band steht. Anstatt in andere Welten zu reisen, blickt die Gruppe bei diesem Projekt nach innen und erforscht, wie ihre eigenen Wurzeln ihre Musik beeinflussen.

Mit Hilfe des historischen Linguisten Peter-Alexander Kerkhof und des niederländischen Sprachinstituts recherchierte Sängerin Sanne Rambags und schrieb wunderschöne Texte für das Album in Altniederländisch. Dies ist die Sprache, die in den Niederlanden von etwa 600 bis 1150 n. Chr. gesprochen wurde und ähnlich wie Gälisch und Isländisch klingt.

Die Musik ist sehr spirituell und mystisch angelegt. Der ungewöhnliche Gesang verstärkt die improvisierten Soundmalereien. Wenn man sich darauf einlässt, wird man in die ganz besondere Welt der Band entführt und erlebt eine neue Interpretation von Folkmusic.

Das Video zum Titelsong wurde 2021 in der Ukraine aufgenommen: