ARTIST » Robert Plant And The Sensational Space Shifters

Seit 2012 tritt Robert Plant mit den Sensational Space Shifters auf und präsentiert ein Crossover aus Rock, Blues, Folk, exotischen Beats und nordafrikanischen Rhythmen. Plant und die Band waren mit dem Repertoire von „lullaby and… The Ceaseless Roar“ zwei Jahre auf Tour und schmiedeten ihren einmaligen Sound und ihre einzigartige Vision in dieser Zeit zu etwas noch Kreativerem und Machtvollerem. Plant, der einige Zeit in Texas lebte und vor drei Jahren nach England zurückkehrte, präsentiert mit seinen Musikerfreunden ungewöhnliche Rhythmen, die sie mit natürlichen Sounds und einer glühenden Power verschmelzen.

Dieser Tage erscheint die DVD „Live At David Lynch’s Festival Of Disruption“. Gefilmt wurde der Auftritt bei David Lynchs erstem „Festival Of Disruption“, das im Oktober 2016 zugunsten der David Lynch Foundation (die sich um die Einrichtung von Meditationsprogrammen in Schulen kümmert) im Ace Hotel Theatre, in Los Angeles, stattfand.

Das Publikum beim „Festival of Disruption“ feierte insbesondere die neuen Arrangements bekannter Led Zeppelin Klassiker, reduzierte Versionen von “Black Dog“ und „Whole Lotta Love“, aber auch Songs wie „Babe, I’m Gonna Leave You“ oder „Going To California“ sowie die herausragenden Solotracks „Turn It Up“, „The Enchanter/Rainbow“ und „Little Maggie“. Vor allem Plants Solotracks erzeugen einen sehr spannenden, atmosphärischen Sound.

Schade nur, dass der Konzertmitschnitt gerade mal 60 Minuten umfasst. Hinzu kommt ein kurze Bonus-Interview mit David Lynch, indem er seine Meditations-Philosophie erklärt und den Bogen zu Musik und Kunst schlägt.

