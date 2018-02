Bee Gees - One for All Tour: Live in Australia 1989

VERÖFFENTLICHUNG » 02.02.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

Bee Gees

Universal Music

02.02.20187 / 9

Die Bee Gees verfügten über ein traumwandlerisch sicheres Gespür, eingängige Melodien zu schreiben. Für Barry, Maurice und Robin Gibb war dieses Talent die Grundlage für den weltweiten Erfolg. Zudem war ihr dreistimmiger Falsett-Gesang das Markenzeichen der Band. In ihrer Karriere komponierten die Brüder mehr als 1.200 Songs und verkauften mehr als 200 Millionen Alben. Dabei gelangen ihnen 34 Single-Hits und nahezu alle Alben erhielten Gold- oder Platinauszeichnungen.

Natürlich gab es Höhen und Tiefen – und das Ende der Disco Ära machte dem Trio schwer zu schaffen, was zum Ende der Band Anfang der 80er Jahre führte. Es sollte fast zehn Jahre dauern, bis es 1989 mit „You Win Again“ ein fulminantes Comeback gab. Das hier vorliegende Konzert war Teil der ersten weltweiten Tournee der Bee Gees in zehn Jahren. Ihre begeisterten Fans kamen in den Genuss von Songs aus der kompletten Bandgeschichte – vom 1966 erschienenen „Spicks And Specks“, mit dem die Gruppe damals in Australien ihren Durchbruch hatte, über ihre ersten internationalen Erfolge „New York Mining Disaster 1941“, „Words“ oder „To Love Somebody“ bis hin zu den großen Erfolgstiteln der 1970er und 1980er Jahre. Die Band präsentierte mitreißende Performances von Songs aus dem Soundtrack „Saturday Night Fever“, wie zum Beispiel „Stayin’ Alive“, „You Should Be Dancing“ und „Jive Talking“, sowie eine Auswahl von Songs ihres damals aktuellen Albums „One“.

Der Mitschnitt entstand im November 1989 im National Tennis Centre in Melbourne, Australien, während der „One For All World Tour“ der Bee Gees anlässlich der Veröffentlichung ihres 18. Studioalbums „One“. Man durfte sie genießen, die Smasher wie „Words“ und „Juliet“ – und natürlich altbekannte Klassiker wie „How Deep Is Your Love“ und „Stayin‘ Alive“.

„One For All Tour: Live in Australia“ wurde komplett restauriert und im Surround Sound neu abgemischt und gemastert. So präsentiert sich hier das große musikalische Erbe einer der erfolgreichsten Popbands aller Zeiten. Die restaurierte Fassung kommt – in Anbetracht des Alters der Originalmischung – in sehr guter Bild- und Tonqualität.

TRACKLISTING:

Ordinary Lives Giving Up The Ghost To Love Somebody I’ve Gotta Get A Message To You One Tokyo Nights Words Juliet New York Mining Disaster 1941 Holiday Too Much Heaven Heartbreaker / Islands in The Stream Run To Me World Spicks And Specks Lonely Days How Deep is Your Love It’s My Neighborhood How Can You Mend A Broken Heart House Of Shame I Started A Joke Massachusetts Stayin’ Alive Nights On Broadway Jive Talkin’ Band Jam You Win Again You Should Be Dancing

