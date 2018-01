VERÖFFENTLICHUNG » 05.01.2018

Mohammad Faisal Kawusi ist ein deutscher Komiker mit afghanischen Wurzeln. Bekannt wurde er durch erste Auftritte bei Stefan Raabs „TV total“ in der Show „Luke! Die Woche und ich“ und durch seinen YouTube-Kanal, in dem er gerne von seinen Aktivitäten berichtet und Fragen der Fans beantwortet. Unvergessen ist zudem seine Performance in der Sendung „Let’s Dance“.

Die DVD beinhaltet Faisals erstes abendfüllendes Bühnenprogramm. Zuvor war er vor allem bei diversen Comedy Slams am Start. Der Titel des Programms „Glaub nicht alles, was du denkst“ ist natürlich auch eine Abrechnung mit den Vorurteilen, denen der in Deutschland lebende Afghane häufig begegnet. Selbstironisch, komisch, mit gedanklicher Schärfe und viel Humor geht er damit um: „Ist das sein Bauch oder ein Bombengürtel?“ ist eine der Standardfragen, die sich die Menschen stellen. „Ich bin 1,90 groß und wiege 85 Kilo!“ – das kauft ihm keiner ab. „Als dicker Mensch hast du gar keine Vorteile. Ok, einen Vorteil: Beim Baden brauchst du nicht so viel Wasser. Ein Glas reicht.“. Ein verrücktes Elternhaus, schizophrene Geschwister und der niemals enden wollende Weg als Singlemann machen dem Pfundskerl zu schaffen. „Für alle die denken ich sei ein jämmerlicher Single, das ist nicht wahr! Ich hab schon mal eine Freundin gehabt… und die wusste davon!“.

Faisal steht während seinen Programms in engem Kontakt zum Publikum. Er greift sich einzelne Leute heraus – bevorzugt mit südosteuropäischem Aussehen – und verwickelt sie in Gespräche über ihr Leben in Deutschland. Dabei ist er ein sehr sympathischer Gesprächspartner. Gleichzeitig bekommen die Zuhörer aus seiner Sicht einen netten Einblick in das Leben von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.

Das über 90minütige Programm, das in den Brainpool Studios Köln aufgezeichnet wurde, ist sehr fesselnd, obwohl Faisal auf kein umfangreiches Bühnenbild und keine weiteren Gimmicks zurück greift. Es lebt ganz von seinen Anekdoten und der Interaktion mit dem Publikum. Im Bonusbereich gibt es Ausschnitte eines Auftritts im Bonner Pantheon und eine Auswahl seiner YouTube-Videos. Vor allem das Video, in dem der in Köln lebende Comedian mit einer Truppe von Gardemädchen für „Let’s Dance“ trainiert, ist absolut sehenswert.

