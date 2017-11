Neue DVD 2017: Sting - Live At The Olympia Paris

VERÖFFENTLICHUNG » 10.11.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Sting

LABEL » Eagle Vision

10.11.20178 / 9

Ihn live zu erleben, ist immer ein Genuss. Warum? Vermutlich, weil er so entspannt auf der Bühne steht, sein Ding ohne großes Brimborium durchzieht und einfach ein sympathischer Kerl ist. Auf der aktuellen Tour gab es den üblichen Hit-Reigen, aufgepeppt mit einigen Police-Songs, aber auch sehr nachdenkliche und fantastische neue Songs wie „One Fine Day“, „50.000“ und „Heading South On The Great North Road“ (letzteres im Bonusbereich der DVD).

Die ausverkaufte „57th & 9th“-World Tour wurde von Live Nation präsentiert und begann am 1. Februar 2017 in Vancouver, Kanada. Nach insgesamt 115 Konzerten quer durch Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Europa endete sie am 17. Oktober in Rumänien. Im April 2017 spielte Sting einen ganz besonderen Auftritt in einer legendären Location in der französischen Hauptstadt. Die neue DVD bzw. Blu-ray „Live At The Olympia Paris“ dokumentiert diesen unvergesslichen Abend, den The Vancouver Globe & Mail als ein “absolut einmaliges Erlebnis” beschrieb.

„Live At The Olympia Paris“ feiert die Highlights der fantastischen Karriere des 16-fachen Grammy-Gewinners und kombiniert sie mit energiegeladenen Performances neuer Songs von seinem aktuellen Album „57th & 9th“, darunter die mitreißende erste Single “I Can’t Stop Thinking About You”. Die DVD zeigt die Bandbreite seines vielseitigen Stils und seiner Einflüsse als Songwriter in einer atemberaubenden Liveshow.

Auf der Bühne wird Sting von seinem langjährigen Gitarristen Dominic Miller sowie Josh Freese (Drums), Rufus Miller (Gitarre) und Percy Cardona (Akkordeon) unterstützt. Die Backing Vocals kommen von Joe Sumner sowie Diego Navaira & Jerry Fuentes von der Band The Last Bandoleros. Das Bonusmaterial enthält neun weitere Performances von Sting, Joe Sumner und The Last Bandoleros. Joe Sumner ist übrigens Stings Sohn, den er mit großem Stolz vorstellt und der sich hinter seinem Vater in Sachen Bühnenpräsenz nicht zu verstecken braucht.

Unsere Sting Empfehlung

Live At The Olympia Paris (DVD) Universal Vertrieb (10.11.2017)

DVD, Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Laufzeit: 137 Minuten

Englisch

Letzte Aktualisierung am 13.11.2017 um 09:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Sting

Letzte Aktualisierung am 13.11.2017 um 03:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API