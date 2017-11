Der amerikanische Produzent, Drehbuchautor und Regisseur Terrence Malick gilt als wahres Ausnahmetalent. Seine Filme zeichnen sich durch eine außergewöhnlich eindringliche und poetische Bildsprache aus und polarisieren nicht zuletzt durch die Abwendung von klassischen Plotstrukturen. „The Tree of Life“ dürfte vielen bekannt sein. „Song to Song“ ist seit neues Werk, das jetzt auf DVD erscheint.

Der Plot ist schnell erzählt: Musikproduzent Cook (Michael Fassbender) ist eine ebenso erfolgreiche wie exzentrische Lichtgestalt der berüchtigten Musikszene von Austin, Texas. In der Hoffnung auf ihren großen Durchbruch lässt sich die ambitionierte Musikerin Faye (Rooney Mara) auf eine Affäre mit ihm ein, die ihr schnell zum Verhängnis wird, als sie den aufstrebenden Songwriter BV (Ryan Gosling) kennenlernt und sich in ihn verliebt. Abseits des Rampenlichts entwickelt sich ein explosives Dreiergespann, deren Protagonisten sich zwischen Liebe, Betrug und Sinnlichkeit treiben lassen.

Erzählt wird also eine Liebesgeschichte mit Nebenschauplätzen. Auch Natalie Portman und Cate Blanchett sind mit an Bord. Die Dreiecksgeschichten um Liebe mit ihren Irrungen und Wirrungen ist nicht immer leicht zu durchschauen. Es gibt innere Monologe, die aber auch nicht unbedingt hilfreich sind. Die Erzählung ist insgesamt sehr langatmig. Malick verharrt in seinen Bilder – und oft herrscht einfach nur Stille. Allerdings reißen die hervorragenden Schauspieler einiges heraus und am Ende hat man durchaus das Gefühl, ein (wenn auch halbseidenes) Kunstwerk gesehen zu haben.

Leider spielt die Musik nur eine untergeordnete Rolle. Viele Szenen sind musikalisch untermalt, doch oft wird dies recht abrupt abgebrochen – von „Song to Song“ kann also keineswegs die Rede sein. Rooney Mara spielt jedenfalls hervorragend. Vor allem ihren Fans will ich diesen Film gern empfehlen.

Die DVD erscheint am 2. November. Zusätzlich gibt es eine Terrence Malick Collection am 16. November mit vier Meisterwerken des Regisseurs erstmals vereint in einer Box im hochwertigen Schuber auf DVD und Blu-ray. Neben den 4 Filmen „The Tree Of Life“, „To The Wonder“, „Knight Of Cups“ und „Song To Song“ (inklusive Bonusmaterial) enthält die Collection ein umfangreiches Booklet mit Texten der Autoren und Filmjournalisten Dominik Kamalzadeh und Michael Pekler.

