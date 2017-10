Neue DVD 2017: Slipknot - Day of the Gusano - live in Mexico

VERÖFFENTLICHUNG » 20.10.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Slipknot

LABEL » Universal Music

20.10.20177 / 9

Wenn ich in der Promo zu einer live-DVD schon „Dokumentation“ lese, beginnen sich die Haare zu kräuseln und einen leichten Grauton anzunehmen. Doch der Käufer dieser DVD muss sich keine Sorgen machen – er bekommt nämlich ein astreines Livekonzert ohne Kürzungen und dazwischen geschnittene O-Töne geliefert. Das war in der Kinoversion noch anders, deshalb werden manche jetzt vielleicht enttäuscht, manche aber begeistert sein.

Unter der Regie von Slipknots Bandmitglied Shawn Crahan, auch bekannt als „Clown“, dokumentiert „Day of The Gusano“ den ersten Auftritt der Band in Mexiko im Dezember 2015. Es handelt sich um die Show vom Knotfest in Mexico City, mitgeschnitten am 15. Dezember. Für die Kinofassung wurden Interviewausschnitte und Behind-the-Scenes-Material dazwischen geschnitten. Das findet sich auf der DVD gar nicht. Stattdessen gibt es das Konzert in voller Länge.

Die Setlist ist ebenso grandios wie der horrormäßige Bühnenaufbau. Auch soundtechnisch gibt es nichts auszusetzen. Etwas nervig mag die hektische Schnittfolge sein. Man hat kaum Zeit, sich auf bestimmte Elemente der Show zu konzentrieren, aber dieses Vorgehen passt zur Musik, die auch kraftvoll verstörend und Schlag auf Schlag daherkommt.

Ergänzend bleibt zu sagen: Die limitierte Deluxe Edition (die mir nicht vorliegt) soll auch eine DVD mit der Kino-Doku und das Konzert auf CD enthalten. Wäre natürlich eine Überlegung wert, sich diese als Import zu besorgen. Wer aber einfach nur eine geniale Erinnerung an die letzte Tour haben will, der ist mit der Einzel-DVD bestens bedient. Schließlich sind ist es das Zusammenspiel aus Show und Musik, das zählt.

