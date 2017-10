Rolling Stones – Sticky Fingers 2015

VERÖFFENTLICHUNG » 29.09.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Rolling Stones

LABEL » Universal Music

29.09.20177 / 9

Die Herren Stones – seit Jahrzehnten quasi auf Abschiedstournee. Und wieder sind sie momentan mit gigantischer Stadionshow unterwegs. Trotzdem kann man von den Heroen eines halben Jahrhunderts nicht genug bekommen. Und so gibt es dieser Tage eine neue Veröffentlichung der „From The Vault“ Serie.

Sticky Fingers: Live At The Fonda Theatre 2015” ist die fünfte Veröffentlichung aus einer Reihe von Livemitschnitten aus dem Archiv der Stones, die hier nach und nach zum ersten Mal offiziell erscheinen, und kommt zeitgleich als DVD, Blu-ray, DVD+CD, DVD+3LP sowie als Digital Video und Digital Audio heraus.

Das Konzert ist etwas besonderes, da es keine Best-of-Setlist enthält, sondern das 1971er „Sticky Fingers“ Album im Mittelpunkt steht. Am 20. Mai 2015 spielte die Band zum ersten und bisher einzigen Mal das komplette „Sticky Fingers“-Album live, im Fonda Theatre in Hollywood, Kalifornien. Die Show fand anlässlich der Reissue von „Sticky Fingers“ statt und war gleichzeitig das Eröffnungskonzert der zweimonatigen Rolling Stones Zip Code Tour durch Nordamerika. Die intime Atmosphäre im Fonda Theatre war ein krasser Kontrast zu den riesigen Stadien, in denen sie den Rest der Tour auftraten, und so war es ein ganz besonderer Abend für die Fans, die das Glück hatten, ein Ticket ergattert zu haben.

Die Show beginnt noch recht vorhersehbar mit „Start Me Up“, dann aber folgen alle Tracks besagten Albums in abgeänderter Reihenfolge. Große Show – fantastische Atmosphäre im Publikum. Das Fonda Theatre bietet eine intime Stimmung und es macht Freude zu sehen, wie die Emotionen sowohl der Band als auch der Zuschauer von der Kamera eingefangen werden.

Schade finde ich nur, dass die Show durch Kommentare im Doku-Format unterbrochen wird. Es macht zwar Sinn, aus Anlass der „Sticky Fingers“ Neuauflage Interviews mit den Bandmitgliedern zu führen, doch hätte man diese auch gebündelt in den Extras unterbringen können.

Die Aufmachung als Digipack macht sich sehr gut, das Booklet ist mit informativen Texten versehen, als Bonus gibt es die Stücke „Rock me Baby“ und „I can’t turn you loose“ mit viel Blues & Soul und als Abschluss in Feierlaune folgt „Jumpin‘ Jack Flash“. Was will man mehr? Genau – eine CD zum Konzert. Und die ist im mir vorliegenden Format auch gleich dabei. Passt.

Unsere Rolling Stones Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 2.10.2017 um 21:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Rolling Stones

Letzte Aktualisierung am 3.10.2017 um 20:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API