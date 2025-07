Am 28. Juni 2025 fand in Birkenfeld zum siebten Mal die „Nacht der Chöre“ statt. Eine Veranstaltung in beiden Kirchen und auf dem Kirchplatz. Viele Ensembles und Chöre aus der Region Birkenfeld fanden sich ein, darunter auch der Chorschatten aus Reinsfeld, der sich selbst als „Sonne am A-cappella-Himmel“ bezeichnet. Sehr hier unsere Galerie von beiden Auftritten des Ensembles.