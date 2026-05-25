Verausgabung war dann wie immer das Stichwort für Electric Callboy. Was für ein grandioser Gig auf der Hauptbühne, der den Fans alles abverlangte. Hier findet ihr unsere Fotos vom 6.6.26 bei ROCK AM RING. Credit: Julia Nemesheimer
Electric Callboy 06.06.2026 Nürburgring / Nürburg
Electric Callboy auf der Utopia Stage bei ROCK AM RING 2026
Verausgabung war dann wie immer das Stichwort für Electric Callboy. Was für ein grandioser Gig auf der Hauptbühne, der den Fans alles abverlangte. Hier findet ihr unsere Fotos vom 6.6.26 bei ROCK AM RING. Credit: Julia Nemesheimer
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