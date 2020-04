Die Kelly Family feiert “Over The Hump” – 25 Jahre später

VERÖFFENTLICHUNG » 03.04.2020

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » The Kelly Family

LABEL » Airforce1, Universal Music

03.04.20208 / 9

1994 erschien das achte Sudioalbum der Kelly Family. Zu dieser Zeit waren sie schon zwanzig Jahre als “singende Familie” unterwegs. Als Straßenmusiker, zunächst in Europa, dann in den USA. Mit einem Nummer-1-Hit in Holland und Belgien. Man konnte sie überall sehen – und die Konzerte waren in der Regel kostenlos. Sie wurden allein durch CD-Verkäufe finanziert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie in Trier auf dem Hauptmarkt standen und die Massen anzogen. Heute sieht das anders aus: In 2018 und 2020 gab es ausverkaufte Konzerte in der Arena Trier. Ich konnte kürzlich (am 6. Februar) dabei sein und war beeindruckt von der fantastischen Show und der Stimmung im Publikum. Es macht Spaß, sich diese Konzerte nun im CD-Format in Erinnerung zu rufen.

Von 2008 bis 2017 gab es eine lange Pause, in denen keine “Familienauftritte” stattfanden. Der Erfolg nach dem Comeback mit “We Got Love” war dann ebenso groß wie zur Hochphase Mitte und Ende der 90er Jahre, kam aber ohne die damalige Hysterie aus. Gut so! Das war vermutlich der Grund, dass man jetzt auch das Jubiläum des größten Erfolgsalbums ausgiebig feiern konnte. Die erste Konzerthälfte – und damit auch CD 1 des Livealbums – liefert das komplette Album in der originalen Tracklist. Kein Wunder, dass die Zuschauer jeden Ton mitfeierten.

CD 2 startet mit “Over The Hump”, wobei dieser Song nicht vom Album stammt sondern erst 2019 quast als Hommage an die alte Zeit erschienen ist. Es folgte eine gelungene Mischung aus Hymnen, Balladen und traditionellen Songs. Egal wer jeweils im Vordergrund stand: Kathy, Patricia, Paul, Joey, John, Jimmy und Angelo rockten die Bühne und jeder Hörer hat wohl seine eigenen Favoriten, sei es die Stimme von Angelo, die Rock-Attitüde von Joey oder das Charisma von Patricia.

Das Livealbum hält die Energie der Tour perfekt fest. Mir liegt nur die CD-Version vor, aber die hat es schon in sich. Aufgezeichnet wurde der packende Mitschnitt Anfang Dezember 2019 in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena vor fast 20.000 euphorischen Zuschauern. Während einer über zweistündigen Show präsentierte The Kelly Family ein absolut einmaliges Konzert, das für Band und Publikum gleichermaßen emotional und ergreifend mit unzähligen Erinnerungen verbunden war. Eine Zeitreise, zurück ins Jahr 1994 – inszeniert mit einer hochmodernen Licht- und Bühnen-Show. In der Symbiose mit der unglaublichen Kraft und Faszination dieser Familienband erwartete alle Fans eine beeindruckende Live-Show, die Jung und Alt sofort in ihren Bann zog.

Das Album “25 Years Later – Live” erscheint in vier exklusiven Konfigurationen: Als reguläre 2CD, als 2CD/2DVD-Version im Digipack, als BluRay sowie als limitierte Fotobuch-Edition (2CD/2DVD & BluRay inklusive 60-seitigem Fotobuch mit über 100 Fotos, die einen einzigartigen Einblick in das Tourleben der Kelly Family gewähren). Zusätzlich enthalten alle Bildtonträger eine umfangreiche Tourdokumentation mit zahlreichen spannenden Impressionen vor und hinter den Kulissen.

Unsere The Kelly Family Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 3.04.2020 um 21:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API