VERÖFFENTLICHUNG» 03.06.2016 BEWERTUNG» 6 / 9 ARTIST» Various Artists LABEL» Karussell, Universal Music Panini Bilder an jeder Tankstelle, Jumpers im Kaufland, Deutschlandfähnchen an den Autos – es ist wieder Fußballzeit. Zwar nur EM, aber immerhin. [weiter lesen]