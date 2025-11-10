6euroneunzig treten nach oben: Alles Brennt!

Während Merz von einem bestimmten „Stadtbild“ redet, ignoriert er, wie längst alles in Flammen steht. 6euroneunzig treten auf ihrer neuen Single nach oben. Und was bleibt noch anderes übrig als zu tanzen, wenn die Welt schon untergeht?

6euroneunzig sagen selbst zur Single: „Die Armen werden Ärmer und die Reichen reicher. Statt auf Bürgergeldempfänger*innen und Migrant*innen rumzutrampeln, treten wir hoch. Wir haben Hunger.“

Nach „Booty“, dem Mariybu Feature „Pussypop“, „Scheiße am Schuh“ und „Hexe“ ist „Alles Brennt“ die bereits fünfte Single aus der am 06. Februar 2026 erscheinenden neuen EP „FOTZEN an die Macht“

Sie erreichen mit ihren Songs das Lebensgefühl einer Generation, die zwischen Polykrisen und dem Drang, einfach mal auszubrechen, leben. Wie man so eine Musik beschreiben würde? Kat & Nina sagen: “einfach in-die-Fresse-Musik, die eine Message vermittelt und trotzdem tanzbar ist“!

Dass es bei 6euroneunzig nicht immer kompliziert sein muss, zeigt auch die Namensfindung, betitelt nach dem Preis einer 6,90-Euro-Margarita in der Happy Hour. Mit der neuen EP „FOTZEN an die Macht“ legen 6euroneunzig noch eine Schippe drauf: Auf neun Tracks brechen sie alles nieder, was ihnen im Weg steht. Sie machen keine halben Sachen: Sie sprengen Grenzen, lassen ihre Wut raus und rappen die Scham weg, die Frauen oft aufgebrummt wird. Sie nehmen sich den Raum, der ihnen zusteht, und zeigen damit: am Abgrund tanzen kann Spaß machen.

6euroneunzig nennen sich selbst „2 Bitches auf dem Weg zur Party“ und auch wenn man sagen mag, Hedonismus wird das System nicht stürzen, schaffen die beiden eine Eskapismus-Utopie, in der GenZ-FLINTAs laut sein, Grenzen sprengen und einfach frei feiern können. Wer ihre Musik hört oder sie live erlebt, merkt sofort: Hier geht es um Widerstand, Spaß und pure Selbstermächtigung.

6euroneunzig FOTZEN an die Macht Live:

08.03.2026 Hannover – Faust

09.03.2026 Freiburg – Jazzhaus

13.03.2026 Zürich – Exil

14.03.2026 Bern – Gaskessel

19.03.2026 Köln – CBE

20.03.2026 Hamburg – Uebel & Gefährlich

10.04.2026 München – Rote Sonne

11.04.2026 Wien – dasWerk

15.04.2026 Franfurt – Mousonturm

17.04.2026 Leipzig – Werk2

18.04.2024 Erfurt – Kalif Storch