ALEX NICOL – auf den Spuren von Orwell gegen strukturelle Ungleichheit

Nachdem Alex Nicol mit „Been A Long Year“ seine am 30. Juni erscheinende EP angekündigt hat, veröffentlicht er heute mit „Eye For An Eye“ eine weitere Single – Darin kanalisiert Nicol seine Thom Yorke-esquen Vocals über glitzernde Mazzy Star-ähnliche Arrangements, um eine leise und kraftvolle Position für Veränderung zu einzunehmen.

„Eye For An Eye“ ist im Grunde ein Protestsong, der die Frage aufwirft, ob es sinnvoll ist, seinen Teil zur Gesellschaft beizutragen, wenn diese auf strukturellen Ungleichheiten, falschen Erzählungen und falschen Versprechungen für Veränderungen aufgebaut ist, die nie eintreten. Nicols neueste Single beginnt mit einer Reihe von unscheinbaren, offenen Fragen und baut langsam eine unaufdringliche Kritik an der systemischen Unterdrückung auf.

Wie Nicol erklärt: „In “Eye For An Eye”, I question the point of playing one’s part in a society that is built on systemic oppression and false narratives. I also try to articulate a feeling of exhaustion and frustration I feel at playing along for so long, while major social issues go unaccounted for by those in power. Ultimately, the song emerged out of an undulating subterranean impulse I’ve had for a long time, which can best be described in a question: if a social system is designed to keep people disenfranchised and distracted while those in power benefit, how long before citizens of that society get so fed up they revolt?“

Durchsetzt mit Orwell’schen Bildern und erzählt mit den weltmüden Beobachtungen von jemandem, der alles gesehen und erlebt hat, plätschern beschwörende Couplets wie „What’s this bitter taste / Chewing stones with broken teeth / We want the truth / They feed us hard deceit“ und hinterlassen einen bleibenden Nachgeschmack.

Eye For An Eye“ demontiert die Unehrlichkeit korrupter Systeme und der Gesellschaft als Ganzes mit einer Leichtigkeit, die auch nach wiederholtem Hören noch anhält, und sät sozialistische Ideologien durch eine Klanglandschaft aus räumlichen akustischen Arrangements, die von interstellaren Gitarrenbrüchen und sich wölbenden Pedalstählen durchzogen sind.

Die Jahre rund um die Entstehung der EP waren für niemanden besonders angenehm: Kurz nach der Fertigstellung seines 2020 erschienenen Debüt-Longplayers „All For Nada“ begann für Nicol eine Phase des erschütternden Verlusts und der Trauer. Freunde starben. Familienmitglieder starben. Er verlor seinen Job. Mit jeder neuen erdrückenden Trauer wurde Nicol klar, dass er sein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht hatte, schwierige Emotionen wie die, von denen er gerade überwältigt wurde, zu vermeiden. Langsam wurde ihm klar, dass seine Erziehung ihn darauf konditioniert hatte, einen falschen, aber konstanten Zustand der Hyperstabilität aufrechtzuerhalten. Die uneingestandenen Gefühle eines ganzen Lebens kamen an die Oberfläche, und alles in Nicols Welt begann sich zu verändern.

Nicol ließ die rohen Gefühle fließen. Anstatt an den Texten zu feilen oder akribisch alle möglichen Interpretationsmöglichkeiten eines Songs zu analysieren, war es wichtiger, das freizusetzen, was nach außen drängte. Er entdeckte eine neu entdeckte Verletzlichkeit in sich selbst, und das übertrug sich auch auf die Musik. Texte darüber, wie viel Schmerz er in sich trug, wie beängstigend die Welt sein konnte oder wie überwältigend seine jüngsten Erlebnisse waren, wurden ohne Angst oder Vorbehalte übermittelt. Nicol gab die Kontrolle ab und versuchte einfach, ehrlich zu sich selbst zu sein.

Alle Songs wurden von Alex Nicol (Gesang, Akustikgitarre, Mellotron, Farfisa) geschrieben und gespielt. Gastmusiker bei den fünf Songs waren Simon Trottier (E-Gitarre, Lap Steel), Maxime Castellon (Bass) und Guillaume Ethier (Schlagzeug).