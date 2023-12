Ann Sophie erzählt ihre Geschichte der letzten fünf Jahre

New York, London, Hamburg… drei Orte, die die Musik der jungen Hamburgerin Ann Sophie geprägt haben. „Under My Skin“, das dritte Studioalbum der Sängerin, beinhaltet alle Songs, die sie seit 2019 veröffentlicht hat. In 13 Songs erzählt Ann Sophie ihre Geschichte der letzten fünf Jahre. Titel wie „Tornado“, „Bye Boy“, „Phantom Pain“, „Replay“ und „The Real You“, zeichnen eine wertvolle Zeit der Pop-Musik für die in London geborene Sängerin. Sie schreibt persönlich über ihre Erfahrung von Liebe, Verlust und den Glauben an sich selbst.

Ihre Zeit in New York, das Singen in Jazz-Clubs in Downtown Manhattan, ihre Erfahrung beim ESC 2015, Hauptrollen in Musicals und Konzerten in Deutschland sowie im Ausland, alle Höhen und Tiefen der letzten Jahre finden ihren Weg auf das Album. „Under My Skin“ geht buchstäblich unter die Haut und steht für diese intensive Zeit.

Das Album steht aber auch für das Ende einer (persönlichen) Ära und den Abschluss eines wichtigen Kapitels für Ann Sophie. Zurzeit arbeitet sie an ihrem absoluten Traumprojekt und der Entstehung ihrer eigenen Kunstform, ganz ohne Kompromisse. Man kann also gespannt sein, was als nächstes kommt und bis dahin „Under My Skin“ genießen!

Als Vorbote auf den Album-Release am 22.12.2023 erschien mit „I Love It!“ (Single/Video-VÖ: 08.12.2023) eines der wahrscheinlich persönlichsten Geständnisse in Songform das Ann Sophie je aufgenommen hat. Der Song handelt von der herausfordernden Erfahrung der Selbstfindung und Heilung und von der Begeisterung und Freude das eigene Ich zu entdecken. Facettenreiche Klänge und tiefgreifende Lyrics lassen hinter die Fassade der Sängerin blicken. Im Musikvideo zeigt sie sich stark und verletzlich zugleich und wird von drei Tänzern begleitet, die die unterschiedlichen Gefühlswelten darstellen und schlussendlich verbinden.