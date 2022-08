AVANTASIA: Video zu “Misplaced among the angels“ – featuring Floor Jansen

Tobias Sammet ist zurück mit Leidenschaft, unglaublicher Energie und einem musikalischen Monument von epischer Tiefe. Das neunte AVANTASIA-Studioalbum trägt den Titel „A Paranormal Evening with the Moonflower Society“ und wird am 21. Oktober über Nuclear Blast erscheinen.

Pure Magie, die den Hörer mit einer Mischung aus Metal, Classic Rock und allen Zutaten, die AVANTASIA zu AVANTASIA machen – niemand legt mehr Herzblut in seine Songs als Tobias mit AVANTASIA.

Mit der dramatischen Powerballade “Misplaced among the angels“ – featuring Floor Jansen geht die zauberhafte Reise mit AVANTASIA weiter. “Misplaced among the angels“ ist ein Song, den Floor mit ihrer charakteristischen Stimme genau die richtige Akzentuierung verleiht.

Tobias Sammet kommentiert: „Es gibt natürlich immer noch Stimmen, mit denen ich gern arbeiten wollte, eine davon ist die Nightwish- Sängerin Floor Jansen. Ich hatte die Powerballade ‘Misplaced among the angels’ schon fertig arrangiert, als ich Floor fragte. Sie konnte sich gut vorstellen, die Nummer zu singen, auch wenn sie am Anfang nicht sicher war, ob das hundertprozentig ihrer Tonlage entsprechen würde. Sie hat es dann kurzerhand einfach mal eingesungen und dabei hammermäßig abgeliefert. Ich halte ‘Misplaced among the angels’ mit Floors Beitrag tatsächlich für eine der besten Balladen meiner bisherigen Karriere“.

Auf “A Paranormal Evening with the Moonflower Society” werden elf magische Songs präsentiert, veredelt von hochkarätigen Gastmusikern, die den Zuhörer mit einer unglaublichen Frische und Ausgereiftheit verzaubern. Produziert wurde das Album von Tobias Sammet gemeinsam mit dem AVANTASIA Gitarristen Sascha Paeth. Das wundervolle Artwork wurde vom schwedischen Illustrator Alexander Jansson gezeichnet.

Tracklist:

1. Welcome to the Shadows

2. The Wicked Rule the Night

3. Kill the Pain Away

4. The Inmost Light

5. Misplaced among the Angels

6. I Tame the Storm

7. Paper Plane

8. The Moonflower Society

9. Rhyme and Reason

10. Scars

11. Arabesque

Gesamtspielzeit: 53:58 min

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tourdaten:

19.08. Moravsky Krumlov, Tschechei – Rock Castle

26.08. Coburg, Deutschland – Schloßplatz

03.09. Gelsenkirchen, Deutschland – Amphitheater

ÜBER AVANTASIA:

AVANTASIA, das All-Star-Rock-Outlet unter der Leitung von Sänger, Songwriter und Produzent Tobias Sammet, veröffentlichte am 1. Februar 2019 das achte Album Moonglow über Nuclear Blast Records, welches in Deutschland auf Platz eins der Albumcharts landete und in 17 Ländern in Europa, Asien und Amerika in die Charts stürmte.

Seit den Anfängen im Jahr 1999 waren auf den vergangenen AVANTASIA-Veröffentlichungen internationale Stars wie Alice Cooper, Klaus Meine und Rudolf Schenker (SCORPIONS), Sharon Den Adel (Within Temptation), Bruce Kulick und Eric Singer (KISS), Eric Martin (MR BIG), SAXONs Biff Byford, Ex-TWISTED SISTER-Frontmann Dee Snider und viele mehr vertreten und weit mehr als 3 Millionen verkaufter Tonträger sprechen für sich.