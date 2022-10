Beatenberg! Neue EP am 10.11.

Beatenberg sind eine von Süd-Afrikas bekanntesten Bands der jüngeren Dekade und bestehen aus Matthew Field (Gesang, Gitarre), Robin Brink (Schlagzeug) und Ross Dorkin (Bass). Bis auf Brink, der derzeit in Berlin lebt, ist die Band inzwischen in London ansässig.

“On the way back to Beatenberg” erscheint am 10.11.2022 via Leafy. Aus dieser EP sind bereits die Singles “Time Machine”, “The Lighthouse Of Alexandria”, “White Shadow” und “Symposium”veröffentlicht.

In Kürze werden Beatenberg auf Tour gehen und auch in Deutschland auftreten:

29.11.2022 – Privatclub, Berlin (AUSVERKAUFT)

10.06.2023 – Luxor, Köln

11.06.2023 – Knust, Hamburg

13.06.2023 – Lido, Berlin

14.06.2023 – Strom, München