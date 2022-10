TYRA veröffentlicht die erste Single “Underwater” aus “Redemption”

Die 26-jährige Singer-Songwriterin aus Luxemburg saß seit Ende 2020 bis Anfang 2022 ununterbrochen im Studio, um zusammen mit dem Produzenten Ulrich Hilbel und dem luxemburgischen Produzenten Tom Gatti neue Songs zu kreieren, die auch auf dem Album zu hören sein werden. Die Songs zeigen eine Palette an Emotionen – inspiriert von einer toxischen Beziehung.

Tyra erklärt: “Diese Songs zu schreiben fühlte sich wie eine Therapie an, alles was man fühlt in Worte zu fassen und langsam zu sehen, wie aus so viel Schmerz etwas Schönes entstehen kann. Es fühlte sich unglaublich befreiend an, deshalb war der Titel “Redemption” perfekt, um einen Abschluss zu finden.”

In der neuen Single “Underwater” geht es um das Ertrinken in all den schweren Gefühlen von Trauer und Hilflosigkeit. Man ist verliebt in eine Illusion, aber die Realität der Beziehung reißt einen auseinander.

Die luxemburgische Künstlerin hat bereits viele Erfolge mit Top 5 und Top 10 Platzierungen in den französischen und englischen Club Charts, sowie in Deutschland und Dänemark.

Mehrere Nummer 1 Positionen in den iTunes Charts ihres Heimatlandes in “Pop”, “Dance” und “All Genres”, Airplay in mittlerweile über 15 Ländern, 6-stellige Streamingzahlen und die ersten großen Spotify Playlists (“Weekend”, “Discover Weekly”), wie auch die erste große Apple Music Playlist (“New In Dance”), zehntausende Views auf YouTube und eine Heavy Rotation auf dem King Channel mit ihrer letzten Single “Dream Girl” unterstützen ihren Erfolg.

Tyra beweist, dass sie eine sich ständig weiterentwickelnde Künstlerin ist, die immer mehr von ihrem Talent zeigt. Sei bereit für das, was als nächstes kommt: “Redemption” – die „Erlösung“ ist nah.