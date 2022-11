Benny Sings und Kenny Beats – neue Single auf Stone Throw

Mit “The World” veröffentlichen Benny Sings und Produzent Kenny Beats heute einen neuen Song, der in Kennys Studio in Los Angeles entstanden ist. Dies ist nicht das erste Mal, dass Kenny & Benny zusammenarbeiten: Kenny produzierte einen Track für Bennys 2021er “Beat Tape II”.

“The World” ist die erste Single aus einem bevorstehenden längeren Projekt von Kenny & Benny. In der Nacht, bevor sie ins Studio gehen sollten, schaute Kenny eine Reihe von Yacht-Rock-Dokumentationen, die ihn zu den hellen Akkorden und jazzigen Pop-Rhythmen des Songs inspirierten. “The World” wurde mit dem in L.A. lebenden Musiker Hether fertiggestellt, der Benny und Kenny an der Gitarre unterstützte.

Benny beschreibt den Track als “a very nostalgic, 70’s feel, pumped up by Kenny”. “The World” beschreibt “All that math and history / It don’t mean that much to me / Get those books away from me / Come and see the world.”