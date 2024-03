Billy Idol – am 26.04. erscheint die Jubiläumsedition von „Rebel Yell

Billy Idol feiert das 40. Jubiläum seines bahnbrechenden Albums „Rebel Yell“ mit einer erweiterten Deluxe-Edition, die am 26. April über UMe erscheint. Die Neuauflage, die seit Freitag, den 8. März vorbestellt werden kann, enthält eine Auswahl bisher unveröffentlichter Songs und Demos, darunter den Poolside-Remix von Idols Hit „Eyes Without A Face“ und das nie zuvor gehörte Billy Idol/Steve Stevens-Original „Best Way Out of Here“ aus den Original-Sessions. Idols bisher unveröffentlichte Coverversion der Rose Royce-Single „Love Don’t Live Here Anymore“ aus den ursprünglichen Aufnahmesessions des Albums steht ebenfalls seit 8. März als Download/Stream zur Verfügung.

Ursprünglich im November 1983 veröffentlicht, ist Rebel Yell der zweimal mit Platin ausgezeichnete Nachfolger von Billy Idols selbstbetiteltem Debütalbum. Der Longplayer enthält die Singles „Eyes Without a Face“, „Flesh For Fantasy“, „Rebel Yell“ und „Catch My Fall“. Die Wiederveröffentlichung ist als 2LP-Set, 2CD-Version und in digitaler Form erhältlich.

Nach einem erfolgreichen Kinostart veröffentlichte Billy Idol kürzlich den Konzertfilm Billy Idol: State Line auf DVD und Blu-ray, der seine Show am berühmten Hoover Dam im April 2023 dokumentiert. Es war das erste Konzert, das an diesem Ort stattfand. Der Film beleuchtet die Geschichte und Bedeutung des Hoover Dams und zeigt zwei einzigartige Sets mit Billy Idols ikonischen Hits: ein Konzert mit Band bei Sonnenuntergang und speziellen Gästen, das den umliegenden Black Canyon beleuchtete; und ein Akustik-Duo-Set auf dem Dach des Kraftwerks am Fuße des Hoover Dams, das den Colorado River überspannt, direkt an der Staatsgrenze zwischen Nevada und Arizona. Bei beiden Konzerten wird Billy Idol von seinem langjährigen Gitarristen Steve Stevens unterstützt. Daneben gibt es Gastauftritte von Alison Mosshart (The Kills, The Dead Weather), Steve Jones (Sex Pistols, Generation Sex) und Tony Kanal (No Doubt). Ein Trailer des Films kann hier angesehen werden:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Seit 46 Jahren ist Billy Idol einer der prägenden Künstler der Rock- und Punkszene. Zwischen 1977 und 1981 veröffentlichte Idol als kameratauglicher Frontmann drei Alben mit der Punkband Generation X. 1982 begann er eine internationale und genreübergreifende Solo-Karriere, indem er mit seinen Songs Punk und Rock vereinte. In den letzten zehn Jahren tourte Idol nahezu ununterbrochen um die Welt. Im Jahr 2021 veröffentlichte er The Roadside EP und 2022 The Cage EP auf Dark Horse Records und erhielt dafür gleichermaßen Lob von Fans und Kritikern. Im Januar letzten Jahres konnte sich Biilly Idol mit dem ersten Walk of Fame Stern des Jahres 2023 unter den Hollywood-Legenden einreihen.

REBEL YELL (EXPANDED EDITION)

2LP-Set

DISC 1—SIDE A

1. Rebel Yell

2. Daytime Drama

3. Eyes Without A Face

4. Blue Highway

DISC 1—SIDE B

1. Flesh For Fantasy

2. Catch My Fall

3. Crank Call

4. (Do Not) Stand In The Shadows

5. The Dead Next Door

DISC 2—SIDE A

1. Best Way Out Of Here

2. Love Don’t Live Here Anymore

3. Daytime Drama (Demo)

4. Flesh For Fantasy (Demo)

DISC 2—SIDE B

1. Catch My Fall (Early Version)

2. Crank Call (Demo)

3. (Do Not) Stand In The Shadows (Demo)

4. Eyes Without A Face (Poolside remix)

2CDs oder DIGITAL ALBUM

DISC 1

1. Rebel Yell

2. Daytime Drama

3. Eyes Without A Face

4. Blue Highway

5. Flesh For Fantasy

6. Catch My Fall

7. Crank Call

8. (Do Not) Stand In The Shadows

9. The Dead Next Door

DISC 2