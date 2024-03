Comedy goes Metal

Er trägt sein Herz auf der Zunge, steht für ein multikulturelles Deutschland und schenkt seinen Fans als Comedian Lachtränen und als Musiker Metal-Sounds zum Headbangen. BÜLENT CEYLAN bringt Menschen, Kulturen und Religionen zusammen, indem er Musik mit Haltung vereint. Gesellschaftskritik mit Augenzwinkern und laute Sounds mit tiefen Botschaften. Warum er das tut? Weil er Menschen liebt – trotz ihrer Makel, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Denn der Comedian, Musiker, Ehemann und Vater ist einer von ihnen und setzt mit seinem neuen Album ein starkes Statement: ICH LIEBE MENSCHEN (VÖ: 01.03.2024).

ICH LIEBE MENSCHEN. Drei kleine Worte, zwölf mitreißende Songs, eine empowernde Botschaft. Mittendrin: BÜLENT CEYLAN, der vermeintlich nicht zusammengehörige Elemente zu einem großen Ganzen vereint. Denn genau das macht den 48-Jährigen zu dem Künstler, der er seit über 25 Jahren ist: indem er Musik, Humor und Menschsein zusammenbringt. „Ich wollte zwar Songs mit einem gewissen Augenzwinkern machen, auf dem Album sollten aber auch Lieder mit einer echten Botschaft ihren Raum finden“, ordnet der Mannheimer mit dem unverkennbar langen schwarzen Haar die Arbeit an seinem Album, das in Zusammenarbeit mit musikalischen Größen wie Michael Herberger oder Henning Verlage entstanden ist, ein.

Es ist die gekonnte Mischung aus musikalischem Anspruch, augenzwinkernden Lyrics und ernstzunehmenden Botschaften, die ICH LIEBE MENSCHEN zu genau dem Ausnahmealbum macht, das es ist. Denn indem er Modern Rock mit Metal- und Hard-Rock-Einflüssen mischt und diesen Mix mit einer Prise aus Haltung und Humor vermengt, kreiert BÜLENT CEYLAN seinen ganz eigenen BÜLENT-Style. Dabei kommen auch gesellschaftsrelevante Themen wie etwa Hass im Netz nicht zu kurz – eine Erfahrung, die auch BÜLENT am eigenen Leib erfahren musste.

Es ist jener positiver Metal, der BÜLENT CEYLAN zu genau dem Musiker macht, der er ist. Und so treffen auf ICH LIEBE MENSCHEN Liebeserklärungen auf packende Melodien. Harter Metal auf einen ausgestreckten Mittelfinger an alle Hater. Gesellschaftliche Tabuthemen auf Augenzwinkern. Und ein Künstler mit Haltung auf sein Lebensmotto, das er in die Welt hinausschreit: ICH LIEBE MENSCHEN.