Blackmore’s Night: 25th Anniversary Edition von “Shadow Of The Moon”

Blackmore’s Night wurden 1997 vom legendären Gitarristen Ritchie Blackmore und der preisgekrönten Songschreiberin und Sängerin Candice Night gegründet, um ihre Liebe zur traditionellen Mittelalter- und Folk-Rock-Musik eine Bühne zu geben. Gemeinsam schufen sie eine Band, die wie nur wenige andere ein Paradebeispiel für Wahrhaftigkeit und kreative Integrität ist.

Das Debütalbum “Shadow Of The Moon” (1997) war nicht nur Blackmores bewusster radikaler Bruch mit seinem früheren Leben als gefeierter Rockstar bei Deep Purple und Rainbow, sondern zugleich wegweisend und symptomatisch für seine künstlerischen Ideale: eine schwerpunktmäßig akustisch instrumentierte Musik, die vom Liedgut des Mittelalters und der Renaissance beeinflusst ist, aber in ihrer Zeitlosigkeit perfekt ins Hier und Heute passt.

“Shadow Of The Moon” war und ist noch heute ein Meilenstein. Das Album umfasst all das, wofür Blackmore’s Night bis heute stehen: schöne Melodien und warme Atmosphären, die die Seele erreichen, sowie fröhliche Songs zum Tanzen und Feiern.

Diejenigen, die Ritchie Blackmores Musik in seinen Rockjahren wirklich verstanden haben, konnten in Blackmore’s Night sofort die Essenz seiner Größe wiederfinden, unterstützt durch Texte, die mehr als je zuvor zu seiner Musik passen.

Am 10. März 2023 erscheint die 25th Anniversary Edition von “Shadow Of The Moon” weltweit. Das Album wurde in HD-Audio konvertiert und vollständig neu abgemischt. Das ikonische Original-Artwork wurde im Zuge des Jubiläums aufgefrischt und überarbeitet.

Zwei bisher unveröffentlichte Akustik-Songs werden Teil dieser Neuauflage sein: “Spirit Of The Sea” und “Shadow Of The Moon”, beide aufgenommen in einer Home Recording Session von Candice und Ritchie in diesem Jahr.

Alle physischen Erstauflagen werden außerdem eine exklusive “Shadow Of The Moon”-Dokumentation auf DVD als Bonus enthalten.

Im Zuge des Jubiläums werden zudem zwei limitierte Black LP-Editionen mit jeweils einem “Golden Ticket” ausgestattet: zwei glückliche Fans können eine Fender Ritchie Blackmore Signature Stratocaster-Gitarre gewinnen.

Einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf die Neuauflage von “Shadow Of The Moon” gibt es bereits jetzt mit dem gleichnamigen Titelsong im 25th Anniversary Mix.