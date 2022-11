Rosemary & Garlic kündigt neues Album an

“Ein Teil der Musikindustrie zu sein, ist als würde man in einem Ballettstudio stehen, umgeben von Spiegeln mit allen Augen auf einen gerichtet. Man beobachtet, was andere machen (Social Media) und dadurch fühlt man sich abgestumpft. Aber dann realisiert man, dass nicht die Leute die größten Kritiker sind, sondern man selbst hat so hohe Ansprüche“, sagt Rosemary & Garlic über „Their Eyes On Me“.

„Their Eyes on Me” folgt der ersten Single “Television” – ein intimes, verspieltes und verletzliches Stück verträumter Indie Folk, inspiriert von kontemporären Folk Artists wie Patrick Watson, Bon Iver und Sufjan Stevens. Beide Tracks werden auf dem Album „A Room of Ones Own” enthalten sein, welches am 17. März 2023 erscheint.

Rosemary & Garlic startete als ein Duo und bestand aus Sängerin/Gitarristin Anne von den Hoogen und Keyboarder/Gitarrist Dolf Smolenaers. Zusammen machten sie ruhigen, trällernden Indie Folk mit melancholischer Atmosphäre. Sie veröffentlichten ihre erste EP “The Kingfisher“ im Jahr 2015. In den darauffolgenden Monaten sammelten sich für den Song „Old Now“ Millionen von Streams an und die EP wurde zum Folk Bestseller auf Bandcamp.

Das full-length Debut „Rosemary & Garlic“ folgte im Jahr 2018. Die Veröffentlichung von „Television“ signalisiert eine vielversprechende Wiederkehr für Rosemary & Garlic, jedoch hat es auch einen neuen, frischen Nachklang. Der Track zeigt wie Anne van den Hoogen in ihrer Rolle als Lieferantin für opulenten, trällernden Indie Folk aufgeht. „Television“ wurde von Ian Grimble (Daughter, Axel Flovent, Bears Den) gemixt. Er mixte ebenfalls Rosemary & Garlics bevorstehendes zweites Album, welches im Frühling nächsten Jahres erscheint.