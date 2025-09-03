Calum Scott wird Coach der Comeback-Stage bei The Voice of Germany!

Nachdem er bereits sein neues Album „Avenoir“ für den 12. September angekündigt hat, legt Calum Scott mit einer weiteren großen Meldung nach! No Buzzer = no Chance? Nicht in der neuen Staffel „The Voice of Germany“! Denn Calum Scott wird Coach der „The Voice: Comeback Stage by SEAT“. Dort will der international gefeierte Popstar („Dancing On My Own“, „You Are The Reason“) unter den Talenten „The Voice of Germany“ 2025 finden, für die die #TVOG-Coaches Shirin David, Smudo & Michi Beck, Rea Garvey und Nico Santos nicht den Buzzer drücken.

Calum Scott: „Ich gebe Talenten eine verdiente zweite Chance in meinem Comeback-Stage-Team, wenn ich bemerke, dass den anderen #TVOG-Coaches bei ihrem Auftritt etwas entgangen ist. Wenn ich etwas in diesen Talenten sehe, das die anderen Coaches nicht entdeckt haben, hole ich sie in #TeamCalum. Zusammen arbeiten wir dann ihre Stärken so heraus, dass Shirin, Nico, Michi & Smudo und Rea es hoffentlich bereuen werden, sie nicht selbst in ihrem Team zu haben.“ (lacht)

In der „The Voice: Comeback Stage by SEAT“ holt Calum Scott vielversprechende Talente zurück in den Wettbewerb um die beste Stimme Deutschlands. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in den Blind Auditions nicht gebuzzert wurden oder es bis in die Team Fights geschafft haben. Wer mit seiner Stimme Calum Scott beeindrucken kann, darf sich auf der „The Voice: Comeback Stage by SEAT“ beweisen und um einen von zwei Plätzen im #TVOG-Halbfinale kämpfen.

Calum Scott: „Ich habe vor 10 Jahren selbst in einer Talentshow vorgesungen und sogar einen goldenen Buzzer bekommen – das macht diese Rolle für mich so besonders. Die anderen Coaches können diese Erfahrung nicht mit den Talenten teilen. Ich war in ihrer Situation und weiß genau, wie sich das anfühlt. Jetzt ihr Coach zu sein, ihnen Ratschläge zu geben und sie hoffentlich ins Finale von ‚The Voice of Germany‘ zu bringen, ist daher eine große Ehre für mich.“

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer/Songwriter Calum Scott veröffentlicht am 12. September sein drittes Album „Avenoir“ bei Capitol Records. Als Nachfolger von Calums gefeiertem zweiten Album „Bridges“ – einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2022, die Hits wie „Rise“, vom Rolling Stone als „einer der 50 inspirierendsten LGBTQ-Songs aller Zeiten“ gefeiert, „Biblical“ und „If You Ever Change Your Mind“ enthielt, ist „Avenoir“ der neueste Eintrag in einem beeindruckenden Katalog, der auch sein mit Gold ausgezeichnetes Debüt „Only Human“ aus dem Jahr 2018 enthält, mit seinem 5-fach Platin-Hit „You Are The Reason“ und dem legendären 3-fach Platin-Cover von Robyns „Dancing On My Own“, das für den Brit Award in der Kategorie „Beste britische Single“ nominiert wurde. Mit seiner kraftvollen Stimme und seinem „soul-baring“ Songwriting erschafft Calum die Art von tiefgreifenden Songs, die dazu geeignet sind, die bedeutendsten Momente in unserem Leben zu begleiten. Von Hochzeiten bis zu Ritualen am Lebensende – Fans greifen auf seine Musik zurück, um wichtige Lebensereignisse zu untermalen und in Zeiten von Herzschmerz und Verlust Trost zu finden.

Wie Calum verrät, entlehnt seine neue LP den Titel John Koenigs „The Dictionary of Obscure Sorrows“, einem Wortkonstruktionsprojekt, das „Avenoir“ als „den Wunsch, dass die Erinnerung zurückfließen könnte“ definiert:

„Avenoir bezieht sich darauf, wie wir uns wie ein Ruderer durchs Leben bewegen: immer vorwärts, aber mit dem Blick zurück, sehend, wo wir waren, aber nicht, wohin wir gehen“, sagt Calum. „Die Songs auf diesem Album handeln von Bedauern und Trauer, aber auch von unsterblicher Liebe – ein Plädoyer dafür, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Beim Schreiben des Albums fragte ich mich: ‚Wenn ich könnte, würde ich mich dafür entscheiden, vorauszusehen, was kommt?‘ Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Erfolge und Herausforderungen, unsere Anpassung und unsere Überwindung uns prägen. Das Konzept von Avenoir fordert uns alle heraus, im Hier und Jetzt zu leben, und erinnert uns ständig daran, dass es die Überraschungen und das Nichtwissen im Leben sind, die es so furchterregend, aber auch so magisch machen.“

Wie bereits angekündigt, startet Calum bald seine „The Avenoir Tour“ – eine gewaltige Tournee als Headliner, die seine phänomenale Live-Show in 24 Städte in Großbritannien und Europa sowie 24 Städte in Nordamerika bringen wird. Zu seinen jüngsten Live-Erfahrungen zählen Auftritte in Stadien in Asien und Europa als Support für Ed Sheerans Mathematics Tour. Calum wird in berühmten Venues wie der OVO Wembley Arena in London, The Wiltern in Los Angeles und Terminal 5 in New York City auftreten.

Mit über 10 Milliarden Streams weltweit waren Calums Songs im Laufe der Jahre in zahllosen Fernsehsendungen zu hören (darunter „American Idol“, „The Voice“, „So You Think You Can Dance“, „Grey’s Anatomy“ und vielen mehr). Zu seinen Fernsehauftritten zählen unter anderem „Late Night with Seth Meyers“, „Good Morning America“, „Live with Kelly and Ryan“, „Dancing With The Stars“ und „The TODAY Show“. Darüber hinaus hat Calum Anerkennung von Medien wie Billboard (das seine „atemberaubend reine Stimme“ lobte), The Huffington Post (die feststellte, dass „Scott beeindruckend auffällt … fesselnd“) und Rolling Stone (der erklärte, dass „[Scott] jedem Zuhörer eine Gänsehaut bereiten kann“) erhalten.

“The Avenoir Tour 2025” in Deutschland:

04.11.25 – TEMPODROM – BERLIN

06.11.25 – BARCLAYS ARENA – HAMBURG

09.11.25 – RUDOLF WEBER ARENA – OBERHAUSEN

11.11.25 – OLYMPIAHALLE, MÜNCHEN