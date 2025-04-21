Ein frommer Wunsch aus Seefahrtskreisen

Im Jahr 2023 hat Hannes Schöner nach 30 Jahren als Bassist bei den Höhnern sein zweites Solo-Album „Nah bei mir“ veröffentlicht. Es war sowohl eine Anknüpfung an seine Zeit vor den Höhnern, etwa an den 70er-Jahre-Hit „Nun sag schon Adieu“, als auch ein Aufbruch zu neuen musikalischen Ufern mit selbst geschriebenen Songs im Liedermacher-Stil über Pop bis Rock. Selbst Reggae und Country-Einflüsse sind zu hören.

Natürlich verlangten diese Songs danach, auf Konzertbühnen gebracht zu werden. Eines dieser Konzerte wurde auf dem Album „Live in Honrath“ festgehalten. Hannes‘ Band wird dabei von Freundinnen und Freunden wie Charly Klauser (Vocals, Percussion) und Markus Wienströr (E-Gitarre) ergänzt.

Höhepunkt des Livesets ist aber kein eigener Song, sondern ein Cover des Songwriters Tim Linde aus Schleswig-Holstein, das als aktuelle Single von Schöner fungiert. Den Titel „Wasser unterm Kiel“ hat Linde vor gut zehn Jahren seiner Tochter als persönliches Tauflied geschenkt – ein zeitlos guter Song für viele Gelegenheiten.