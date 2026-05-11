Die Toten Hosen veröffentlichen neues Lied des kommenden Albums!

Am 29. Mai 2026 veröffentlichen Die Toten Hosen ihr lange erwartetes neues Studio-Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ mit 16 neuen Liedern plus dem Bonusalbum „Alles muss raus!“ auf dem die Band 25 Songs, die sie lieben, von Freunden, von Vorbildern und von Menschen, deren Werk sie verehren, gecovert haben, jeweils mit den Originalsängern im Duett mit Campino.

„Schlechte Nachbarn“, wer kennt sie nicht? Das neue Lied der Toten Hosen gibt es ab sofort auf allen digitalen Plattformen zu hören und hier bei YouTube zum Ansehen:

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Mit Bayreuth meldet nun auch das letzte Konzert, das dieses Jahr im Rahmen der „TRINK AUS! WIR MÜSSEN GEHEN“-Tour stattfindet „AUSVERKAUFT!“ Die Band freut sich auf 900.000 Gäste diesen Sommer. Nur für das Clubkonzert, mit dem Die Toten Hosen am Vorabend des Erscheinens in Mailand gemeinsam mit den Fans in den Veröffentlichungstag des neuen Albums reinfeiern, gibt es noch Karten online bei der italienischen Vorverkaufsstelle.

„Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour 2026

26.05.26 CZ-Prag – SaSaZu – AUSVERKAUFT

29.05.26 IT- Mailand – Alcatraz

07.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – AUSVERKAUFT

08.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – AUSVERKAUFT

13.06.26 DE-Stuttgart – Cannstatter Wasen – AUSVERKAUFT

20.06.26 CH-Zürich – Stadion Letzigrund – AUSVERKAUFT

27.06.26 DE-Frankfurt – Deutsche Bank Park – AUSVERKAUFT

03.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – AUSVERKAUFT

04.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – AUSVERKAUFT

08.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – AUSVERKAUFT

09.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – AUSVERKAUFT

11.07.26 DE-Berlin – Olympiastadion Berlin – AUSVERKAUFT

17.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – AUSVERKAUFT

18.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – AUSVERKAUFT

25.07.26 DE-Freiburg – Messeplatz – AUSVERKAUFT

14.08.26 DE-Bremen – Bürgerweide – AUSVERKAUFT

15.08.26 DE-Hannover – Messe – AUSVERKAUFT

21.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – AUSVERKAUFT

22.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – AUSVERKAUFT

27.08.26 DE-Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld – AUSVERKAUFT

29.08.26 DE-Dresden – Rinne – AUSVERKAUFT

02.09.26 DE-Münster – Open Air Halle Münsterland – AUSVERKAUFT

05.09.26 DE-Minden – Weserufer / Kanzlers Weide – AUSVERKAUFT

09.09.26 DE-Bayreuth – Volksfestplatz – AUSVERKAUFT

12.09.26 AT-Wien – Ernst-Happel-Stadion – AUSVERKAUFT