Die Toten Hosen veröffentlichen neues Lied des kommenden Albums!

Am 29. Mai 2026 veröffentlichen Die Toten Hosen ihr lange erwartetes neues Studio-Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ mit 16 neuen Liedern plus dem Bonusalbum „Alles muss raus!“ auf dem die Band 25 Songs, die sie lieben, von Freunden, von Vorbildern und von Menschen, deren Werk sie verehren, gecovert haben, jeweils mit den Originalsängern im Duett mit Campino.
„Schlechte Nachbarn“, wer kennt sie nicht? Das neue Lied der Toten Hosen gibt es ab sofort auf allen digitalen Plattformen zu hören und hier bei YouTube zum Ansehen:
Mit Bayreuth meldet nun auch das letzte Konzert, das dieses Jahr im Rahmen der „TRINK AUS! WIR MÜSSEN GEHEN“-Tour stattfindet „AUSVERKAUFT!“ Die Band freut sich auf 900.000 Gäste diesen Sommer. Nur für das Clubkonzert, mit dem Die Toten Hosen am Vorabend des Erscheinens in Mailand gemeinsam mit den Fans in den Veröffentlichungstag des neuen Albums reinfeiern, gibt es noch Karten online bei der italienischen Vorverkaufsstelle.
„Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour 2026
26.05.26 CZ-Prag – SaSaZu – AUSVERKAUFT
29.05.26 IT- Mailand – Alcatraz
07.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – AUSVERKAUFT
08.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – AUSVERKAUFT
13.06.26 DE-Stuttgart – Cannstatter Wasen – AUSVERKAUFT
20.06.26 CH-Zürich – Stadion Letzigrund – AUSVERKAUFT
27.06.26 DE-Frankfurt – Deutsche Bank Park – AUSVERKAUFT
03.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – AUSVERKAUFT
04.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – AUSVERKAUFT
08.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – AUSVERKAUFT
09.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – AUSVERKAUFT
11.07.26 DE-Berlin – Olympiastadion Berlin – AUSVERKAUFT
17.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – AUSVERKAUFT
18.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – AUSVERKAUFT
25.07.26 DE-Freiburg – Messeplatz – AUSVERKAUFT
14.08.26 DE-Bremen – Bürgerweide – AUSVERKAUFT
15.08.26 DE-Hannover – Messe – AUSVERKAUFT
21.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – AUSVERKAUFT
22.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – AUSVERKAUFT
27.08.26 DE-Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld – AUSVERKAUFT
29.08.26 DE-Dresden – Rinne – AUSVERKAUFT
02.09.26 DE-Münster – Open Air Halle Münsterland – AUSVERKAUFT
05.09.26 DE-Minden – Weserufer / Kanzlers Weide – AUSVERKAUFT
09.09.26 DE-Bayreuth – Volksfestplatz – AUSVERKAUFT
12.09.26 AT-Wien – Ernst-Happel-Stadion – AUSVERKAUFT